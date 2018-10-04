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فنان تشكيلي يقود سنة تلاميذ بتارودانت للتأهل للمسابقة الوطنية لفن الرسم والصباغة

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2018 / 00:05 فنان تشكيلي يقود سنة تلاميذ بتارودانت للتأهل للمسابقة الوطنية لفن الرسم والصباغة | مجتمع
فنان تشكيلي يقود سنة تلاميذ بتارودانت للتأهل للمسابقة الوطنية لفن الرسم والصباغة
قاد الفنان التشكيلي ''محمد مهداوي'' ستة تلاميذ ينتمون للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت للتأهل للمسابقة الوطنية في فن الرسم والصباغة التي ستحتضنها مدينة الجديدة في الفترة الممتدة بين 16 إلى 21

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قاد الفنان التشكيلي ''محمد مهداوي'' ستة تلاميذ ينتمون للمديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت للتأهل للمسابقة الوطنية في فن الرسم والصباغة التي ستحتضنها مدينة الجديدة في الفترة الممتدة بين 16 إلى 21 أكتوبر الجاري على هامش معرض الفرس.

وجاء تأهل التلاميذ الست، بعد إجراء الإقصائيات الإقليمية بتارودانت، والتي عرفت مشاركة واسعة لمجموعة من التلميذات والتلاميذ المنتمين للمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لتارودانت، والبالغ عددهم نحو 25 مشاركا، وبحضور كل من الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت وباشا المدينة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.

وبعد إجراء الإقصائيات الإقليمية تمكنت كل من التلميذات المنتميات لأولاد تايمة ''وصال العواد'' و ''ريحانة زعبول'' و ''صفية حمادي'' من حسم التأهل للمسابقة الوطنية بالجديدة لصالحهن في فن الصباغة، فيما تأهل عن مدينة تارودانت كل من التلميذ ''ياسين لرجم'' و ''عبد الصمد أيت الطالب'' و ''آدم السلك'' في صنف الرسم بقلم الرصاص ليجاوروا بذلك 5 أقاليم أخرى على الصعيد الوطني ستشارك في النهائيات الوطنية بالجديدة بمناسبة احتضانها لفعاليات معرض الفرس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت المهداوي يقود 6 تلاميذ تأهل المسابقة الوطنية فن الصباغة الرسم

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