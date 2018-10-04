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عودة الشيخ إلى صباه... صورة أخرى للوزير يتيم رفقة مدلكته في لقطة شاعرية

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 23:35 عودة الشيخ إلى صباه... صورة أخرى للوزير يتيم رفقة مدلكته في لقطة شاعرية | بوليتيك
عودة الشيخ إلى صباه... صورة أخرى للوزير يتيم رفقة مدلكته في لقطة شاعرية
بعد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، للوزير محمد يتيم، رفقة مدلكته، وخطيبته المفترضة، وهما يتجولان في شوارع باريس، وبعد الصورة التي نشرتها ''شوف تيفي'' لمحمد يتيم، وهو يتناول الفطور مع خطيبته

شوف تيفي

بعد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، للوزير محمد يتيم، رفقة مدلكته، وخطيبته المفترضة، وهما يتجولان في شوارع باريس، وبعد الصورة التي نشرتها ''شوف تيفي'' لمحمد يتيم، وهو يتناول الفطور مع خطيبته المدلكة، في أحد فنادق العاصمة الرباط.

ظهرت الصورة الثانية للوزير يتيم، رفقة مدلكته، في إحدى حدائق فندق شهير بالرباط وهو بجلبابه الأبيض في لحظة شاعرية وهي ترتدي جلابة مغربية من نفس اللون.

الوزير يتيم الذي لم يتوان لحظة واحدة وهو الداعية السابق في صفوف الحركة الاسلامية، يعظ الشباب بالصبر ويقدم النصائح بتقديم النبي يوسف نموذجا للشباب المتعفف ويحدث مريديه في المساجد والجمعيات بحديث ''سبعة لا يظلهم الله يوم القيامة إلا بظلهم.. وشاب نشأ في عبادة الله''.

يتناقض اليوم مع تلك المواعظ والدروس التي كان يقدمها، بعدما أصبح وزيرا وأصبح ينعم بالملايين شهريا، جعلته ينأى عن تلك الدروس ويتناسى أم أبنائه التي تحملت معه الصعاب قبل أن يصير على ما هو عليه اليوم، ويتقدم لخطبة مدلكته التي يفوقها بثلاثين سنة

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الوزير يتيم رفقة مدلكة الحدائق

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