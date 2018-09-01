بعد واقعة القرطــاس..البحرية الملكية تقدم المساعدة لمركب كان يواجه صعوبات بعرض ساحل طنجة وعلى متنه 37 مغربيا مرشحا للهجرة السرية ﻿

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت، صباح اليوم الأربعاء بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب كان يواجه صعوبات وأنقذت خلال هذه العملية 37 مغربيا من الذكور مرشحين للهجرة

شـوف تيفي:

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن البحرية الملكية قدمت، صباح اليوم الأربعاء بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب كان يواجه صعوبات وأنقذت خلال هذه العملية 37 مغربيا من الذكور مرشحين للهجرة السرية.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن ''وحدة من خفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في المياه الإقليمية الوطنية، قدمت صباح يوم 3 أكتوبر 2018 بعرض ساحل طنجة، المساعدة لمركب مطاطي كان يواجه صعوبات بسبب الأحوال الجوية السيئة، وأنقذت بذلك حياة 37 رجلا مغربيا مرشحين للهجرة السرية''.

وأضاف البلاغ أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قد نقلوا سالمين إلى ميناء طنجة المدينة، مشيرا إلى أن المركب الذي كان يوجد في حالة جد متهالكة غرق مباشرة بعد عملية الإنقاذ.