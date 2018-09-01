ولاية أمن الدار البيضاء تفند إشاعة اختطاف الفتاة القاصرة بابن مسيك ﻿

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، الأخبار المنشورة حول حادث اختطاف مزعوم كانت ضحيته فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، وتقطن بحي سباتة بمنطقة ابن امسيك.

شوف تيفي:فاطمة الزهراء رجمي

نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، الأخبار المنشورة حول حادث اختطاف مزعوم كانت ضحيته فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، وتقطن بحي سباتة بمنطقة ابن امسيك.

ودحضت ولاية الأمن، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، جملة وتفصيلا المزاعم التي تحدثت عن ضلوع شخص مقنع في ارتكاب عملية الاختطاف المفترضة.

كما أكدت ولاية أمن الدار البيضاء، وفق ذات البلاغ، أنها سجلت يوم أمس الثلاثاء بلاغا بالبحث لفائدة العائلة من طرف والد الفتاة المختفية، قبل أن تعمد إلى تعميم برقية بحث على الصعيد الوطني تتضمن أوصافها وهويتها، وذلك تسهيلا للتعرف والعثور عليها.

وأوضح المصدر أن فرق الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، التي تفرضها مسطرة بلاغات الاختفاء المشكوك فيها، قبل أن يتم العثور على الفتاة المصرح بغيابها بعد التحاقها بمنزل عائلتها في مساء نفس يوم التصريح بالاختفاء.

وقد كشف البحث، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة يضيف المصدر، انتفاء جريمة الاختطاف في هذه الواقعة، وذلك بعدما تبين أن غياب الفتاة عن منزل عائلتها كان بشكل طوعي ونتيجة خلاف عائلي.

وشددت ولاية أمن الدار البيضاء على تفنيد واقعة الاختطاف المزعومة، فإنها تؤكد في المقابل تفاعلها المطلق مع كل البلاغات المتعلقة بالبحث لفائدة العائلة، سواء تلك المسجلة مباشرة لدى مصالحها أو المنشورة عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.