 وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم | بوليتيك

وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم

عجز ترانسانفيست فرع RATP الفرنسية...يهدد حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء بالشلل | بوليتيك

عجز ترانسانفيست فرع RATP الفرنسية...يهدد حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء بالشلل

عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت صور | بوليتيك

عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت ''صور''

بعد إيقافها ... تقديم أشهر مختطفة أطفال بالدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك | حوادث و حقوق

بعد إيقافها ... تقديم أشهر مختطفة أطفال بالدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك

تســـريب...ظهور صورة ثانية للوزير يتيم مع خطيبته المُدلكة داخل فندق بالرباط | مجتمع

تســـريب...ظهور صورة ثانية للوزير يتيم مع خطيبته المُدلكة داخل فندق بالرباط

انفــراد | بعد سنتين.. اعتقال أشهر مختطفة أطفال بالدارالبيضاء..خطفات رضيعة الهاروشي و تورطات في اختطاف الطفلة خديجة | مجتمع

انفــراد | بعد سنتين.. اعتقال أشهر مختطفة أطفال بالدارالبيضاء..خطفات رضيعة الهاروشي و تورطات في

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 18:48 وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم | بوليتيك
وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم
وزعت كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتكوين، مجموعة من الشواهد التقديرية لفائدة العشرات من العاملين بإحدى الشركات المختصة بتحويل

شوف تيفي

وزعت كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتكوين، مجموعة من الشواهد التقديرية لفائدة العشرات من العاملين بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم.

ومنحت الوزارة، هذه الشواهد التقديرية، في حفل أقيم بمدينة المحمدية، يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تأهيل الشباب ودعمهم.

وأكد ممثل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني في كلمة له بهذا الحفل، بحضور الكاتب العام لعمالة المحمدية، "هذه الشواهد التقديرية تدخل في إطار تأهيل الشباب والنهوض بهم لولوج سوق الشغل".

وأضاف ذات المسؤول، بأن الملك محمد السادس دعا إلى النهوض بالشباب وتكوينهم، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في هذا المنهاج.

من جهته، أوضح الكاتب العام لعمالة المحمدية، أن هذا التكوين يندرج ضمن التعليمات الملكية الخاصة بمنح الشباب فرصة التكوين من أجل الحصول على عمل.

ووزع في هذا الحفل 144 شهادة تقديرية موقعة من طرف كتابة الدولة في التكوين المهني، وهو ما اعتبرته الشركة على لسان نائب رئيسها قيمة مضافة لمستخدميها، ودليل على استمرارها.

ويستفيد الأشخاص الذين خضعوا لتكوينات من طرف كتابة الدولة والشركة المذكورة، من الحصول على وظائف شغل في الأسواق التجارية الكبرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة سعيد أمزازي الشركات تحويل اللحوم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عجز ترانسانفيست فرع RATP الفرنسية...يهدد حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء بالشلل | بوليتيك

عجز ترانسانفيست فرع RATP الفرنسية...يهدد حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء بالشلل

عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت صور | بوليتيك

عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت ''صور''

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة | بوليتيك

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة''

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أول خروج إعلامي ..تصريح صادم لوالد الرضيعة المختطفة من الهاروشي قبل سنتين بعد اعتقال المختطفة بالبيضاء | بــووز
منذ 39 دقيقة

في أول خروج إعلامي ..تصريح صادم لوالد الرضيعة المختطفة من الهاروشي قبل سنتين بعد اعتقال المختطفة بالبيضاء

حصـــري و لأول مــرة..خلافا لكل ما راج..هاكيفاش تتم عملية تفتيش عائلات سجناء عكاشة | بــووز

حصـــري و لأول مــرة..خلافا لكل ما راج..هاكيفاش تتم عملية تفتيش عائلات سجناء عكاشة

أول تصريح لمصور فيديو الشوافة يكشف أسباب تصوير الفيديو المثير | بــووز

أول تصريح لمصور فيديو الشوافة يكشف أسباب تصوير الفيديو المثير

فيديو مشعوذة سلا..حقائق صادمة يكشفها سكان الحي بعد فضح زبوناتها | بــووز

فيديو مشعوذة سلا..حقائق صادمة يكشفها سكان الحي بعد فضح زبوناتها

﻿

آخر المستجدات

وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم | بوليتيك
منذ 2 ساعات

وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم

عجز ترانسانفيست فرع RATP الفرنسية...يهدد حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء بالشلل | بوليتيك

عجز ترانسانفيست فرع RATP الفرنسية...يهدد حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء بالشلل

عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت صور | بوليتيك

عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت ''صور''

بعد إيقافها ... تقديم أشهر مختطفة أطفال بالدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك | حوادث و حقوق

بعد إيقافها ... تقديم أشهر مختطفة أطفال بالدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.