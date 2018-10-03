وزارة أمزازي تحتفي بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم ﻿

وزعت كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتكوين، مجموعة من الشواهد التقديرية لفائدة العشرات من العاملين بإحدى الشركات المختصة بتحويل

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وزعت كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتكوين، مجموعة من الشواهد التقديرية لفائدة العشرات من العاملين بإحدى الشركات المختصة بتحويل اللحوم.

ومنحت الوزارة، هذه الشواهد التقديرية، في حفل أقيم بمدينة المحمدية، يوم أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تأهيل الشباب ودعمهم.

وأكد ممثل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني في كلمة له بهذا الحفل، بحضور الكاتب العام لعمالة المحمدية، "هذه الشواهد التقديرية تدخل في إطار تأهيل الشباب والنهوض بهم لولوج سوق الشغل".

وأضاف ذات المسؤول، بأن الملك محمد السادس دعا إلى النهوض بالشباب وتكوينهم، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في هذا المنهاج.

من جهته، أوضح الكاتب العام لعمالة المحمدية، أن هذا التكوين يندرج ضمن التعليمات الملكية الخاصة بمنح الشباب فرصة التكوين من أجل الحصول على عمل.

ووزع في هذا الحفل 144 شهادة تقديرية موقعة من طرف كتابة الدولة في التكوين المهني، وهو ما اعتبرته الشركة على لسان نائب رئيسها قيمة مضافة لمستخدميها، ودليل على استمرارها.

ويستفيد الأشخاص الذين خضعوا لتكوينات من طرف كتابة الدولة والشركة المذكورة، من الحصول على وظائف شغل في الأسواق التجارية الكبرى.