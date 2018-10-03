عزيز أخنوش يعطي الانطلاقة لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي بتيزنيت ''صور'' ﻿

أقدم عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال بإقليم تيزنيت والذي يأتي على هامش افتتاح فعاليات المعرض الوطني للمراعي في دورته

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال بإقليم تيزنيت والذي يأتي على هامش افتتاح فعاليات المعرض الوطني للمراعي في دورته الثالثة والذي تحتضنه مدينة تيزنيت بداية من يومه الأربعاء 3 أكتوبر إلى غاية 7 منه .

وكان برفقة عزيز أخنوش وفد رسمي يتكون من عامل إقليم تيزنيت ''حسن خليل'' وكاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات ''حمو أوحلي''، ووالي جهة سوس ماسة ''أحمد حجي'' و رئيس جهة سوس ماسة ''إبراهيم الحافيدي''، و رئيس المجلس الإقليمي ''عبد الله غازي'' ورئيس المجلس جماعة تيزنيت ''إبراهيم بوغضن'' وعدد من المسؤولين والمهنيين في هذا القطاع .

ويأتي هذا المشروع الهام في إطار عقد الشراكة المبرمة بين المغرب وقطر، في المجال الفلاحي، والتي تمت المصادقة عليها وتفعيل مضامينها التي تنص على إنشاء مشروع تنمية المراعي بالجنوب المغربي (بميزانية تقدر بما يقارب 87 مليون دولار حسب بعض المصادر ).

وخلق هذا المشروع من شأنه أن يحسن من وضعية المراعي ويرفع من مردوديتها وإنتاجيتها وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية للكسابة والفلاحين ويحد كذلك من الصراعات التي تنشب دائما بين السكان والرحل على المراعي والأراضي الرعوية بشكل يضمن استفادة الجميع دون إلحاق أي أضرار بالأراضي والممتلكات، علاوة على تنمية المناطق المستفيدة من هذا المشروع، و حماية و استدامة الموارد الطبيعية في بيئة أصبحت مهددة بالتغيير المناخي بشكل مستمر.

وجاء تدشين مشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال بعد اجتماع عقد يوم أمس الثلاثاء بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة ترأسه ''عزيز أخنوش'' والذي تمحور النقاش فيه حول سبل تفعيل القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وكيفية تنزيل نصوصه القانونية على أرض الواقع لما يشكله ذلك من تحدٍ كبير أمام الدولة لإنهاء مجموعة من الإشكالات التي تنجم عنها.

ومن بين أهم ما تم التنصيص عليه هو إحداث المجالس المنتخبة لمحاجز على صعيد كل جماعة لاستقبال وحجز قطعان المواشي والإبل التي سيتم ضبطها في حالة مخالفة للقانون من طرف أعوان سيسهرون على تطبيق وتنزيل مضامين القانون الجديد 13-113.

يشار إلى أن من بين ما جاء به هذا المشروع هو غرس الشجيرات العلفية وخلق محميات رعوية ، وإنشاء وتجهيز نقط الماء، وفك العزلة على المناطق المشمولة بالبرامج عبر فتح المسالك الرعوية ، وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم، وتطوير وتثمين مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي، وكذا تنظيم مربيي المواشي، سيما الرحل منهم مع تقوية قدراتهم المهنية.