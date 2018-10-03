بعد إيقافها ... تقديم أشهر مختطفة أطفال بالدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك ﻿

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بتاريخ 3-10-2018، تم إيقاف المشتبه بها في قضية اختطاف الطفلة القاصرة ''خديجة'' رفقة اثنين من مشاركيها أحدهما قاصر.

شوف تيفي:

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بتاريخ 3-10-2018، تم إيقاف المشتبه بها في قضية اختطاف الطفلة القاصرة "خديجة" رفقة اثنين من مشاركيها أحدهما قاصر.

وأوضح بلاغ الوكيل العام، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت أنها مشتبه بها كذلك باختطاف الرضيعة من قسم الولادة بمستشفى الهاروشي للأطفال بالدار البيضاء بتاريخ 21- شتنبر 2016.

وكشف البلاغ أن الأبحاث لازالت متواصلة تحت إشراف النيابة العامة لإيقاف كل من ثبت تورطه في عملية اختطاف الطفلة خديجة.

كما أشار ذات البلاغ إلى أنه سيتم تقديم المشتبه بها ومن معها بعد استكمال البحث أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.