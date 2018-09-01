 تســـريب...ظهور صورة ثانية للوزير يتيم مع خطيبته المُدلكة داخل فندق بالرباط ﻿
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تســـريب...ظهور صورة ثانية للوزير يتيم مع خطيبته المُدلكة داخل فندق بالرباط

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 13:51 تســـريب...ظهور صورة ثانية للوزير يتيم مع خطيبته المُدلكة داخل فندق بالرباط | مجتمع
تســـريب...ظهور صورة ثانية للوزير يتيم مع خطيبته المُدلكة داخل فندق بالرباط
بعد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، للوزير محمد يتيم، رفقة مدلكته، وخطيبته المفترضة، وهما يتجولان في شوارع باريس، ظهرت صورة أخرى لمحمد يتيم، صاحب العبارة الشهيرة ''أنا وزير ماشي مواطن''، وهو

شوف تيفي

 

بعد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، للوزير محمد يتيم، رفقة مدلكته، وخطيبته المفترضة، وهما يتجولان في شوارع باريس، ظهرت صورة أخرى لمحمد يتيم، صاحب العبارة الشهيرة "أنا وزير ماشي مواطن"، وهو يتناول الفطور مع خطيبته المدلكة، في أحد فنادق العاصمة الرباط

وتظهر الصورة الوزير يتيم، رفقة مدلكته، في فندق حسان يتناولان الفطور في رمضان الماضي‎، وفيما ظهر يتيم منهمكا في تناول طعامه الفاخر بالفندق، تظهر صورة المدلكة، وهي تبتسم في مواجهة الكاميرا التي رصدتهما !.

فبماذا سيرد الوزير يتيم أيضا على هذه الصورة، فهل تكون الضربة القاصمة لعضويته بالحركة، خاصة بعد البلاغ شديد اللهجة والذي أصدرته الحركة، مع إمكانية فقدان منصبه الوزاري ليلتحق بسلفه الوزيران الكوبل، الشوباني وبنخلدون؟ وماذا سيكون موقف الحزب الإسلامي منه؟؟

 

 

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شوف تيفي المغرب الرباط فندق حسان يتيم خطيبة يتيم

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