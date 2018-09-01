انفــراد | بعد سنتين.. اعتقال أشهر مختطفة أطفال بالدارالبيضاء..خطفات رضيعة الهاروشي و تورطات في اختطاف الطفلة خديجة ﻿

في خبر سار و بعد حوالي بعد سنتين توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومة مؤكدة، تفيد اعتقال مختطقة رضيعة الهاروشي التي فجرت ''شوف تيفي'' قضيتها سنة 2016 من حضن والدتها من قلب المستشفى.

شـــوف تيفي:

في خبر سار و بعد حوالي بعد سنتين توصلت "شوف تيفي" بمعلومة مؤكدة، تفيد اعتقال مختطقة رضيعة الهاروشي التي فجرت "شوف تيفي" قضيتها سنة 2016 من حضن والدتها من قلب المستشفى.

و كشفت مصادرنا، أن المختطفة الشهيرة لم تكن سوى السيدة الأربعينية التي تم توقيفها صباح يومه الأربعاء بمنطقة الرحمة بالدارالبيضاء والتي تورطت في اختطاف واحتجاز الطفلة خديجة بمنطقة الولفا بالعاصمة الاقتصادية.

هذا و تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.

إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني واحتفظت بها لمدة أربعة أيام قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.

وقد تم الاحتفاظ، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، علاوة على البحث معها حول إمكانية ضلوعها المحتمل في ارتكاب جرائم أخرى.