عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة فاس ،اعتقلت يومه الأربعاء، الستيني المشتبه به في محاولة اغتصاب قاصر ليلة امس الثلاثاء 2 أكـــتوبر 2018 داخل حمام شعبي بالعاصمة العلمية فاس.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة فاس ،اعتقلت يومه الأربعاء، الستيني المشتبه به في محاولة اغتصاب قاصر ليلة امس الثلاثاء 2 أكـــتوبر 2018 داخل حمام شعبي بالعاصمة العلمية فاس.

و حسب مصادرنا، اعتقلت السلطات الأمنية الجاني الذي كان محاصرا داخل دوش من طرف المواطنين الذين عاينوا الواقعة حيث حاول الطفل القاصر الفرار هاربا بدون ملابس خوفا من البيدوفيل الستيني.

و حسب الشهود العيان لشوف تيفي ،فإن البيدوفيل التقى بالقاصر بجانب السكة حديدية يبحت عن الكارطون من أجل إعادة بيعه للحصول على بعض الدراهم وقال له بالحرف : يلاه تحمم معايا راك موسخ بالغبرة" .