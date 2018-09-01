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عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 12:35 عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع
عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة فاس ،اعتقلت يومه الأربعاء، الستيني المشتبه به في محاولة اغتصاب قاصر ليلة امس الثلاثاء 2 أكـــتوبر 2018 داخل حمام شعبي بالعاصمة العلمية فاس.

شـــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بمدينة فاس ،اعتقلت يومه الأربعاء، الستيني المشتبه به في محاولة اغتصاب قاصر ليلة امس الثلاثاء 2 أكـــتوبر 2018 داخل حمام شعبي بالعاصمة العلمية فاس.

و حسب مصادرنا، اعتقلت السلطات الأمنية الجاني الذي كان محاصرا داخل دوش من طرف المواطنين الذين عاينوا الواقعة حيث حاول الطفل القاصر الفرار هاربا بدون ملابس خوفا من البيدوفيل الستيني.

و حسب الشهود العيان لشوف تيفي ،فإن البيدوفيل التقى بالقاصر بجانب السكة حديدية يبحت عن الكارطون من أجل إعادة بيعه للحصول على بعض الدراهم وقال له بالحرف : يلاه تحمم معايا راك موسخ بالغبرة" .

 

‫شوف تيفي

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شـوف تيفي امغرب الحموشي فاس

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