حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عملية تشخيص هوية المشتبه بها التي تورطت في اختطاف الطفلة خديجة قبل أسابيع بمدينة الدارالبيضاء، و التي تم توقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، صباح

شـوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عملية تشخيص هوية المشتبه بها التي تورطت في اختطاف الطفلة خديجة قبل أسابيع بمدينة الدارالبيضاء، و التي تم توقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، صباح ايوم الأربعاء، يشتبه في إمكانية ضلوعها المحتمل في ارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالاختطاف.

و كشفت ذات المصادر،أن المشتبه بها البالغة من العمر 46 سنة ،ظهرت رفقة طفل لا يقربها مضيفة أن إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني واحتفظت بها لمدة أربعة أيام قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سجلت، يوم 24 شتنبر المنصرم، شكاية باختفاء فتاة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في ظروف وملابسات مشكوك فيها، وذلك قبل أن يتم العثور عليها في صحة جيدة بعد انصرام أربعة أيام من البحث والتحري الميداني المدعوم بخبرات تقنية.