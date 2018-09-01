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غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 11:59 غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع
غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن
تشن في هذه الأيام مصالح الشرطة والدرك حملة واسعة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الإلكتروني قبل الفاتح من أكتوبر من سنة 2008 و 2010 ،عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون.

شوف تيفي

تشن في هذه الأيام مصالح الشرطة والدرك حملة واسعة في حق السائقين الحاصلين على رخصة السياقة في الحامل الإلكتروني قبل الفاتح من أكتوبر من سنة 2008 و 2010 ،عملا بتاريخ الصلاحية الذي حدده القانون.

و حسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد كشفت مصادر نقابية في قطاع النقل، أنه وبعد أن تقدم السائقون المعنيون بهذا النوع من رخص السياقة إلى المصالح التابعة لوزارة النقل، تم إخبارهم بأن مصالح هذه الوزارة ، على مستوى المصالح الخارجية لم تشرع في تغيير هذه الرخص.

كما أشارت نفس اليومية إلى أن كتابة الدولة عمدت لدى وزير النقل والتجهيز المكلفة بالنقل إلى إصدار بلاغ في الموضوع، جاء فيه أن رخص السياقة الإلكترونية المسلمة قبل الفاتح من أكتوبر 2010 تبقى صالحة إلى غاية 30 شتنبر من سنة 2020، وأضاف البلاغ "وعليه وانسجاما مع المقتضيات القانونية، فإن كتابة الدولة لمكلفة بالنقل تخبر الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة إلكترونية قبل 01 أكتوبر 2010 تاريخ دخول القانون رقم 52.05 حيز التنفيذ، أنهم غير ملزمين بتجديد صلاحيتها قبل تاريخ 30 شتنبر "2020.

وكشفت يومية المساء أنه في مقابل ذلك فقد شدد مصدر من الفيديرالية الديموقراطية للشغل، قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بأكادير، على أن أكبر المتضريرين من هذا الخلاف بين مصالح الأمن والدرك والوزارة الوصية هم السائقون المهنيون الذين يتعرضون لشتى أنواع المتاعب جراء تشبث رجال الأمن بمنطوق القانون وعدم اعتبار البلاغ الصادر عن الوزارة الوصية. 

 

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شوف تيفي المغرب غرامات بالملايين حق السائقين خلاف وزارة النقل الأمن

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