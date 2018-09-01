 تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ | مجتمع

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة | بوليتيك

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة | دولي

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 11:14 تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع
تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه

شوف تيفي

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 سنة، وذلك للاشتباه بتورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سجلت، يوم 24 شتنبر المنصرم، شكاية باختفاء فتاة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في ظروف وملابسات مشكوك فيها، وذلك قبل أن يتم العثور عليها في صحة جيدة بعد انصرام أربعة أيام من البحث والتحري الميداني المدعوم بخبرات تقنية.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه بها وتوقيفها بمنزلها الكائن بحي الرحمة بمدينة الدار البيضاء، كما أوضحت التحريات المنجزة أن هذه الأخيرة اختطفت الفتاة من أحد الأسواق بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني واحتفظت بها لمدة أربعة أيام قبل أن تعيدها إلى الحي الذي تقطن به، بعدما خشيت من افتضاح أمرها.

وقد تم الاحتفاظ، حسب المصدر ذاته، بالمشتبه بها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، علاوة على البحث معها حول إمكانية ضلوعها المحتمل في ارتكاب جرائم أخرى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المصلحة الولائية للشرطة القضائي الدار البيضاء احتجاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ | مجتمع

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية | بــووز
منذ 2 ساعات

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة

بعد إصداره المجتمع والرياضة..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا | خارج البلاطو

بعد إصداره ''المجتمع والرياضة''..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته | خارج البلاطو

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع
منذ 20 دقيقة

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.