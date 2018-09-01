بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ ﻿

بعدما احترقت الوحدة المدرسية الشيخ الحمري التابعة لمجموعة مدارس سيدي الذهبي بدائرة ابن احمد بسطات ليلة الأحد 30 شتنبر 2018، دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات على الخط حيث

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بعدما احترقت الوحدة المدرسية الشيخ الحمري التابعة لمجموعة مدارس سيدي الذهبي بدائرة ابن احمد بسطات ليلة الأحد 30 شتنبر 2018، دخلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات على الخط حيث اتخذت كل التدابير لضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين بالمدرسة ، البالغ عددهم 88 تلميذا.

وحسب بلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فقد تقرر يوم الإثنين المنقضي توفير النقل لجميع التلاميذ ، حيث تم توجيههم للمدرسة المركزية الركادة ، من أجل متابعة دراستهم في ظروف طبيعية وهو ما مكن التلاميذ من عدم تضييع ولو حصة واحدة.

للإشارة، فإن الحريق أسفر عن خسائر مادية جسيمة لحقت بثلاث حجرات دراسية من البناء المفكك ومرافق صحية من البناء الصلب.