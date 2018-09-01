 حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة'' ﻿
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حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة''

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 10:22 حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة | بوليتيك
حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة''
قالت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وعلى عكس هذا الأخير، الذي فضل عدم طرح قضية يتيم، أول أمس الاثنين، إنها نبهت الوزير محمد يتيم إلى ''وقوعه في بعض الأخطاء غير

شوف تيفي م.ض

قالت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وعلى عكس هذا الأخير، الذي فضل عدم طرح قضية يتيم، أول أمس الاثنين، إنها نبهت الوزير محمد يتيم إلى ''وقوعه في بعض الأخطاء غير المقبولة، جعلته يخل ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، وتصرف بما لا يليق بمقامه، ووضع نفسه في مواطن الشبهة'' .

جاء ذلك في بلاغ للحركة نشر عبر موقعها، في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد الاستماع إلى توضيحات الوزير يتيم، اعتبارا منها لوزن تصرفات الأفراد بميزان الشرع دون إفراط ولا تفريط.

ودعت الحركة ''عموم أعضائها للانتصار للقيم والمبادئ، وتجنب التجريح واللمز، في إشارة إلى ما تم تداوله عبر'' مواقع التواصل الاجتماعي، والتمسك بمنهج الحركة الذي يتأسس على الأفكار والمبادئ وليس على الذوات والأشخاص''.

وتعليقا للحركة حول ''ما راج من شروع يتيم، في مسطرة تطليق زوجته الأولى، واستعدادا للزواج بالمدلكة، وتجوله معها في شوارع باريس''، أفاد البلاغ الذي حمل توقيع رئيس الحركة، عبد الرحيم الشيخي، ''حرص الحركة على تغليب مصلحة حفظ الأسرة وتماسكها، داعية إلى مراعاة أحكام الشرع عند إنشائها، أوعند تعرضها للاهتزاز''، محيلة على وثائق الحركة التربوية والتكوينية في قضايا الأسرة والعلاقات بين الجنسين، وخاصة ما يتعلق باللباس وأحكام الخطبة وضوابطها الشرعية.

 

 

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شوف تيفي المغرب حركات التوحيد والإصلاح الشيخي يتيم

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