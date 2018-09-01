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الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 10:01 الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة | بوليتيك
الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة
تعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا غدا الخميس، يهيمن عليه موضوع الجدل والتراشق المتبادل بين الأحرار والبيجيدي، وكذا ملفات الدخول البرلماني، وتجديد هياكل مجلس المستشارين بعد افتتاح الدورة التشريعية

شوف تيفي

تعقد الأغلبية الحكومية اجتماعا غدا الخميس، يهيمن عليه موضوع الجدل والتراشق المتبادل بين الأحرار والبيجيدي، وكذا ملفات الدخول البرلماني، وتجديد هياكل مجلس المستشارين بعد افتتاح الدورة التشريعية الجمعة الثانية من أكتوبر الجاري.

البيجيدي وأثناء اجتماع للأمانة العامة أول أمس الاثنين، وحتى لا يكونوا صغارا، على ذكر الرميد، اكتفت بالبلاغ الذي أصدرته ردا على تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والتي اتهم فيها البيجيدي بامتلاكه "مشروعا تخريبيا"، بعيدا كل البعد عن المشروع المجتمعي المغربي.

قيادي من حزب العدالة والتنمية، قال إن الكلام كان موجها للعلمي وليس للأحرار، لأنه اتهم الحكومة التي يشارك فيها، بحقيبة وزارة الرياضة، باتباعها نموذجا مجتمعيا فاشلا في الشمال، النموذج الأردوغاني.

وبخصوص تقديم الأغلبية لمرشح مجلس المستشارين، فأحزاب الأغلبية غير متحمسة لتقديم أي مقترح، خاصة بعد تداول أخبار حول إمكانية دعم الأحرار لـ "بن شماش"، كما من المرجح أن يدعم البيجيدي مرشح حزب الاستقلال عبد الصمد قيوح، بعد غموض مواقف كل من الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.

 

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شوف تيفي المغرب الحكومة برلمان أحزاب بيجيدي الأحرار قيوح

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