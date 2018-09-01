 المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة ﻿
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المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 09:35 المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة | بوليتيك
المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة
ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

شــوف تيفي:

ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، والثاني بتحديد السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الدومينيكان، الموقع بالرباط في 20 يوليوز 2018، تليه اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاصو، الموقعة بواكادوكو في 3 شتنبر 2018، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاق والاتفاقية المذكورين.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

 

 

 

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شــوف تيفي المغرب مقترح دراسة تعيينات مناصب قانون

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