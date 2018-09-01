 الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ | مجتمع

بعد احتراق مدرسة بسطات.. الأكاديمية تدخل على الخط وهذا ما قررته في حق التلاميذ

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن الشبهة | بوليتيك

حركة التوحيد و الإصلاح تدخل على خط قضية الوزير ومدلكته: ''تصرف يتيم لا يليق به ووضع نفسه في مواطن

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تلتئم غدا الخميس في أجواء مشحونة

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة | بوليتيك

المجلس الحكومي يتدارس السن القانوني للتقاعد لدى أفراد القوات المساعدة

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة | دولي

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 09:30 الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة | دولي
الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب بعدما قد مها إليه لليوم الثاني على التوالي، وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة في

شـــوف تيفي:

 

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب بعدما قد مها إليه لليوم الثاني على التوالي، وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة في انتظار تعيين خلف له .

وقالت الرئاسة، في بيان، إن ماكرون "قبل استقالة جيرار كولومب وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة بانتظار تعيين خلف له"، مضيفة أنه بهذا الترتيب فإن مجلس الوزراء سيجتمع اليوم الأربعاء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا والحكومة قائمة بكامل أعضائها".

وكولومب، الذي كان ثاني أهم مسؤول في الحكومة الفرنسية بعد رئيسها إدوار فيليب، قد م استقالته إلى ماكرون أمس الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لكي "يعود إلى ليون"، المدينة الواقعة في وسط شرق البلاد والتي يطمح لاستعادة منصبه القديم فيها رئيسا لبلديتها.

وكان كولومب قد م أول أمس الاثنين استقالته إلى ماكرون لكن هذا الأخير رفضها.

وأثارت هذه التطورات اضطر رئيس الوزراء إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى جنوب إفريقيا يومي الخميس والجمعة.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب استقالة وزير الداخلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هبوط اضطراري لطائرة ركاب تركية كانت متوجهة لباريس | دولي

عاجل..هبوط اضطراري لطائرة ركاب تركية كانت متوجهة لباريس

فرنسا تقوم بتجميد أصول إيرانية ردا على مخطط لتنفيذ تفجير إرهابي | دولي

فرنسا تقوم بتجميد أصول إيرانية ردا على مخطط لتنفيذ تفجير إرهابي

عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا | دولي

عـــاجل:ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في إندونيسيا إلى 1234 قتيلا

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها | دولي

وزير الداخلية الفرنسي يقدم استقالته والرئيس ماكرون يرفضها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية | بــووز
منذ 2 ساعات

مغربي حر يعترف..ها علاش البوليساريو بغات تاخد لينا الصحراء المغربية

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

فنان تشكيلي مشهور تعرض لاستغلال بشع من طرف وحدة فندقية مصنفة بأكادير...تفاصيل مثيرة

بعد إصداره المجتمع والرياضة..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا | خارج البلاطو

بعد إصداره ''المجتمع والرياضة''..منصف اليازغي..التأليف الرياضي في المغرب ضعيف و فقير جدا

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته | خارج البلاطو

عضو المجلس الجماعي بالمحمدية يتهم الرئيس بتبديد المال العام و يُطالب باستقالته

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام شعبي بفاس | مجتمع
منذ 20 دقيقة

عــاجل: بعد الفيديو الصادم..رجال الحموشي بفاس يعتقلون البيدوفيل اللي حاول يغتاصب طفل داخل حمام

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها | مجتمع

حصــري:حقائق مثيرة عن مختطفة الطفلة خديجة بالبيضاء..هافين شدوها

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن | مجتمع

غرامات بالملايين في حق السائقين بسبب خلاف بين وزارة النقل و الأمن

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة | مجتمع

تفاصيل جديدة بخصوص القبض على المشتبه بها في اختطاف طفلة من حي الألفة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.