الرئيس الفرنسي يقبل استقالة وزير الداخلية ويكلف رئيس الوزراء بتولي حقيبته بالوكالة ﻿

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب بعدما قد مها إليه لليوم الثاني على التوالي، وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة في

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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قبل استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب بعدما قد مها إليه لليوم الثاني على التوالي، وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة في انتظار تعيين خلف له .

وقالت الرئاسة، في بيان، إن ماكرون "قبل استقالة جيرار كولومب وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة بانتظار تعيين خلف له"، مضيفة أنه بهذا الترتيب فإن مجلس الوزراء سيجتمع اليوم الأربعاء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا والحكومة قائمة بكامل أعضائها".

وكولومب، الذي كان ثاني أهم مسؤول في الحكومة الفرنسية بعد رئيسها إدوار فيليب، قد م استقالته إلى ماكرون أمس الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لكي "يعود إلى ليون"، المدينة الواقعة في وسط شرق البلاد والتي يطمح لاستعادة منصبه القديم فيها رئيسا لبلديتها.

وكان كولومب قد م أول أمس الاثنين استقالته إلى ماكرون لكن هذا الأخير رفضها.

وأثارت هذه التطورات اضطر رئيس الوزراء إلى إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى جنوب إفريقيا يومي الخميس والجمعة.