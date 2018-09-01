 توقيف ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة ﻿
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توقيف ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 08:38 توقيف ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة | حوادث و حقوق
توقيف ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم مخزني يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والنصب

شوف تيفي و م ع

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم مخزني يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الأربعاء، أن المشتبه بهم كانوا قد أوهموا ضحيتين بتسهيل تهجيرهما بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا مقابل 60 ألف درهم للمرشح الواحد، قبل أن يعرضوهما للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، ويسلبونهما مبلغا ماليا بإحدى الغابات المجاورة لمدينة طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات المنجزة مكنت من تشخيص هوية المشتبه بهم وتوقيفهم على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخصين آخرين يشتبه بمشاركتهما في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي النصب والاحتيال الهجرة مديرية العامة للأمن الوطني

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