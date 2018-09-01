أمن فاس يوقف أحد أخطر تجار المخدارات بالمنطقة ﻿

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لمدينة فاس يوم أمس الثلاثاء شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في قضية متعلقة بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.

شوف تيفي:فاطمة الزهراء رجمي

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لمدينة فاس يوم أمس الثلاثاء شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في قضية متعلقة بالاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب بلاغ لمديرية الأمن التابعة لمدينة فاس توصلت قناة شوف تيفي بنسخة منه فإن عناصر المصلحة الولائية للشركة القضائية وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها لها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت منتصف يوم أمس الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري في منتصف النهار ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.



وجاء في نفس البلاغ أن المشتبه به، و الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل ملف إكراه بدني، تم توقيفه على مستوى محطة القطار بمدينة فاس وهو متلبس بحيازة 1.960 قرصا مهلوسا من نوع الإكستازي، علاوة على قنينة غاز مسيل للدموع وجهاز هاتف محمول حيث تم وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر الأقراص المخدرة المحجوزة، وتوقيف كل المتورطين المحتملين في هذه القضية.