 مثير بالصور والفيديو.. بعد رقصة ''كيكي'' ..تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ﻿
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مثير بالصور والفيديو.. بعد رقصة كيكي ..تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي | منوعات

مثير بالصور والفيديو.. بعد رقصة ''كيكي'' ..تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

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مثير بالصور والفيديو.. بعد رقصة ''كيكي'' ..تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 01:21 مثير بالصور والفيديو.. بعد رقصة كيكي ..تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي | منوعات
مثير بالصور والفيديو.. بعد رقصة ''كيكي'' ..تحدي جديد يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
بعد التحدي المثير المسمى برقصة ''كيكي'' والذي شارك فيه عدد من المشاهير عبر العالم بينهم مغاربة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد بدأت تظهر بوادره من بعض الدول الأوروبية، يحمل اسم «Falling stars»،

شوف تيفي

بعد التحدي المثير المسمى برقصة ''كيكي'' والذي شارك فيه عدد من المشاهير عبر العالم بينهم مغاربة، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد بدأت تظهر بوادره من بعض الدول الأوروبية، يحمل اسم «Falling stars»، أي النجوم المتساقطة.

ويلزم هذا التحدي الجديد الذين يريدون الانخراط فيه على التقاط صورة تقنع المحيطين بسقوط المشارك أرضا، على أن يسقط ويقترب من يديه أدواته المفضلة أو بعثرة محتويات حقيبته، وفي حالات أخرى من الممكن أن يسقط ويحمل حقيبة يده دون فتحها وإظهار تفاصيلها.

أما الشرط الذي يفرضه التحدي فهو إقناع المحيطين بالمشارك في التحدي بأنه تعثر ووقع على وجهه، وذلك بالسقوط من سيارات فارهة أو أمام طائرة متوقفة أو من الدرج.

 

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