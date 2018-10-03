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بعد ''داد حياني'' منى أسعد تستعد لطرح أغنيتها الجديدة ''باردة باردة''

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 01:14 بعد داد حياني منى أسعد تستعد لطرح أغنيتها الجديدة باردة باردة | ثقافة و فنون
بعد ''داد حياني'' منى أسعد تستعد لطرح أغنيتها الجديدة ''باردة باردة''
تستعد الفنانة المغربية ''منى أسعد'' لإطلاق أغنيتها الجديدة ''باردة باردة'' ، وهي من كلمات ''يونس آدم''، لحن ''نبيل الحوري'' وتوزيع ''بدر المخلوفي''، وقد أنهت أسعد تسجيل الأغنية تمهيداً لطرحها عبر تطبيق أنغامي

شوف تيفي ماريا جعدود

تستعد الفنانة المغربية "منى أسعد" لإطلاق أغنيتها الجديدة "باردة باردة" ، وهي من كلمات "يونس آدم"، لحن "نبيل الحوري" وتوزيع "بدر المخلوفي"، وقد أنهت أسعد تسجيل الأغنية تمهيداً لطرحها عبر تطبيق أنغامي وكافة الإذاعات المغربية والعربية، قبل أن تبدأ في تصوير الفيديو كليب الذي ستعتمد فيه على تقنيات عالية ومتطورة.

ويأتي جديد الفنانة المغربية، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "باردة باردة"، التي صورت بشكل جديد وأسلوب شبابي حظي بإعجاب الكثيرين، وأعاد الفنانة المغربية إلى جمهورها الذي غابت عنه لسنوات، بعد أن قررت مغادرة المغرب في اتجاه العاصمة البريطانية لندن قبل أن تستقر لأزيد من 15 سنة في البحرين.

وكانت الفنانة "منى أسعد" قد دشنت عودتها إلى الساحة الفنية بالمغرب، قبل 6 أشهر، عبر أغنية "مي دادا حنا"، التي أعادت توزيعها بطريقة جديدة تحت إشراف الموزع "رشيد محمد علي"، وكان قد صاغ كلماتها ولحنها والدها الراحل الفنان "محمد الباشا."
جدير بالذكر أن منى أسعد تمتاز بصوت رائع وهي من الفنانات التي شجعها الراحل الحسن الثاني لكن لظروف خاصة توقفت عن الغناء لسنوات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي منى أسعد الحسن الثاني الغناء الباشا المغرب.

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