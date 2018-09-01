منتدى الصحفيات الإفريقيات ينظم تظاهرة الهجرة بالدار البيضاء ﻿

تحتضن العاصمة الاقتصادية يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، النسخة الثانية لمنتدى الصحفيات الإفريقيات '' ليبانفريكان''، الذي يتمحور حول الهجرة .

شوف تيفي و.م.ع

تحتضن العاصمة الاقتصادية يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، النسخة الثانية لمنتدى الصحفيات الإفريقيات '' ليبانفريكان''، الذي يتمحور حول الهجرة .

التظاهرة سيتم تنظيمها بمبادرة من راديو (دوزيم )، تحت شعار'' الهجرة الإفريقية..فرصة بالنسبة للقارة '' ، بمشاركة 200 من نساء الإعلام ينتمين للقارة الإفريقية .

وأبرزت فتحية العوني رئيسة تحرير راديو 2 م، خلال لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على هاته التظاهرة، أن هذه النسخة تشكل فرصة للتعبئة حول رؤية موحدة تخص الهجرة .

وأضافت العوني، أن هذه التظاهرة ستشكل فرصة لإعطاء الكلمة لنساء الإعلام، كي يصبحن قوة اقتراحية حول موضوع الهجرة الذي أصبح يحظى باهتمام كبير على المستوى العالمي، كما تتيح مجالا كبيرا للنقاش حول تعاطي الإعلام مع موضوع الهجرة، فضلا عن اتخاذ قرار بشأن العمل المهني الذي يتعين القيام به خلال سنة.

وأكدت الإعلامية، على أن هناك مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق وسائل الإعلام في توفير مزيد من الرؤية حول قضايا الهجرة الخاصة بالعنصر النسوي ، سواء تعلق الأمر ببلدانهن الأصلية أو ببلدان الاستقبال .