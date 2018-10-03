 ''إنوي'' والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب يلتقيان بالمقاولين في سبع مدن مغربية ﻿
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إنوي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب يلتقيان بالمقاولين في سبع مدن مغربية | اقتصاد

''إنوي'' والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب يلتقيان بالمقاولين في سبع مدن مغربية

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''إنوي'' والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب يلتقيان بالمقاولين في سبع مدن مغربية

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 00:44 إنوي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب يلتقيان بالمقاولين في سبع مدن مغربية | اقتصاد
''إنوي'' والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب يلتقيان بالمقاولين في سبع مدن مغربية
نظمت مساء يومه الثلاثاء شركة ''إنوي'' بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب ندوة تم التطرق فيها إلى الجولة الوطنية التي ستنظمها ''إنوي'' بسبع مدن للالتقاء بالمقاولين المغارية.

شوف تيفي: ع. رموحي

نظمت مساء يومه الثلاثاء شركة ''إنوي'' بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب ندوة تم التطرق فيها إلى الجولة الوطنية التي ستنظمها ''إنوي'' بسبع مدن للالتقاء بالمقاولين المغارية.

هذا وستمنح هذه الجولة الوطنية للمقاولين فرصة لإعداد مخططات عمل ملموسة لإنجاح التحول الرقمي لمقاولاتهم، لما يحمله من أهمية بصفته عاملا أساسيا في التطور والتقدم والنمو.

كما أن هذه الجولة ستمكن خبراء في التحول الرقمي من اللقاء بالمقاولين وأرباب المقاولات في سبع مدن مغربية منها وجدة، الرباط، مراكش، طنجة، أكادير، مكناس وفاس، لتحسيسهم بأهمية الشروع في هذا التحول لتحسين مردوديتهم وتنافسيتهم، إضافة إلى مواكبتهم للحصول على الآليات الضرورية لتحقيق هذا التحول.

هذه الجولة المنظمة من طرف إنوي والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أصبحت تقليدا في مسلسل التحول الرقمي، بحيث أن الصيغة التي اعتمدت هذه السنة ترتكز على ورشات العمل التي ستمكن مجموعة من المقاولات على رسم خارطة طريق ملموسة بمساعدة خبراء في التحول الرقمي للنهوض بالمقاولات الوطنية ومواكبتها لإنجاح تحولها الرقمي.

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شوف تيفي المغرب الدارالبيضاء إنوي المقاولين التحول الرقمي

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