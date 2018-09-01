المغربية أميرة قصري في فيلم هندي ﻿

من المنتظر أن تصدر سفيرة الأغنية الوطنية بالديار البلجيكية الفنانة المغربية أميرة قصري أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب بعنوان ''فيلم هندي''.

شوف تيفي ماريا جعدود

من المنتظر أن تصدر سفيرة الأغنية الوطنية بالديار البلجيكية الفنانة المغربية أميرة قصري أغنية جديدة عبارة عن فيديو كليب بعنوان ''فيلم هندي''.

وتم تصوير الأغنية بتقنية الفيديو في الهند، وشاركها عدد من الراقصين والراقصات الهنود، في هذه الأغنية التي تحمل توقيع أميرة قصري كلمات وألحان.

وكانت أميرة قصري الفنانة وسيدة الأعمال قد سجلت نجاحها في الأغنية الوطنية بعنوان ''وطني الغالي'' التي ستبقى خالدة في ذاكرة المغرب حيث لقيت إعجابا كبيرا لدى المغاربة داخل المغرب وخارجه.

وللإشارة فالفنانة أميرة قصري المنحدرة من مدينة القصر الكبير، درست الموسيقى بالمعهد هناك، وصقلت موهبتها الفنية بالدراسة قبل أن تسافر إلى الديار الأوروبية وبالضبط إلى بلجيكا حيث حصلت على دبلوم في التجارة ولم تمنعها الغربة من متابعة دراسة الموسيقى بأحد معاهد بروكسيل، كما أنها تمكنت من موهبة التلحين ولحنت العديد من الأعمال الفنية التي لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الجمهور المغربي والعربي خاصة بديار المهجر.