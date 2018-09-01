نجمة ذوفويس مهددة بالقتل بعد مقتل ملكة جمال بغداد ﻿

بعد مقتل تارة فارس ملكة جمال بغداد الأسبوع المنصرم، تلقت بدورها الفائزة بلقب ذو فويس الموسم الفارط، العراقية دموع، تهديدات بالقتل عبر رسائل نصية.

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بعد مقتل تارة فارس ملكة جمال بغداد الأسبوع المنصرم، تلقت بدورها الفائزة بلقب ذو فويس الموسم الفارط، العراقية دموع، تهديدات بالقتل عبر رسائل نصية.

وكشفت دموع من خلال تعليق لها على منشور الإعلامية الكويتية مي العيدان أنها تلقت تهديدات بالقتل قائلة « كلنا وصلتنا مسجات جايك الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ما في ثقافة، وحشية مكبوتة بداخلهم ، لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت، كل من بيومه، والله يحفظ الجميع ».

جدير بالذكر، أن تارة فارس لقيت مصرعها يوم الخميس المنصرم على إثر تلقيها لطلقات نارية داخل سيارتها في العاصمة بغداد على يد مجهولين.