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المغرب يوافق على عقد اجتماع بين دول اتحاد المغرب العربي لبعث الروح في العمل المغاربي

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2018 / 00:07 المغرب يوافق على عقد اجتماع بين دول اتحاد المغرب العربي لبعث الروح في العمل المغاربي | بوليتيك
المغرب يوافق على عقد اجتماع بين دول اتحاد المغرب العربي لبعث الروح في العمل المغاربي
أكد الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، سعيد مقدم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عقد اجتماع يضم دول المغرب العربي لـ ''إعادة الدفء'' للعمل المشترك يسير بخطى حثيثة عقب الحصول على موافقة الجزائر

شوف تيفي و.م.ع

أكد الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، سعيد مقدم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عقد اجتماع يضم دول المغرب العربي لـ ''إعادة الدفء'' للعمل المشترك يسير بخطى حثيثة عقب الحصول على موافقة الجزائر و موريتانيا والمغرب في انتظار البقية.

وأوضح مقدم أن ''العمل جاري مع ممثلي المؤسسات البرلمانية لدول اتحاد المغرب العربي من أجل إعادة بعث الدفء للعمل المغاربي''، حيث تم الحصول على موافقة كل من موريتانيا و المغرب و الجزائر لعقد اجتماع يصب في هذا الاتجاه.

وأضاف المتحدث بأنه تم أيضا الحصول من سفارة ليبيا بالجزائر على القائمة الإسمية للشعبة الليبية، و هو ''ما سيسمح لا محالة بتمكين الدول المغاربية من تنظيم أمورها و بناء وحدة هذا الصرح''، مما يعد ''خيارا استراتيجيا و مسؤولية يتحملها الجميع''.

 

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