بوليس العيون شدو شخص اعترض سبيل قاصر كانت خارجة من المدرسة واغتاصبها فالخلاء ﻿

تمكنت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الثلاثاء، من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر مع هتك عرضها باستعمال العنف والتهديد.

شـــوف تيفي: العيون

تمكنت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الثلاثاء، من إيقاف شخص متورط في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر مع هتك عرضها باستعمال العنف والتهديد.

و حسب مصدر مطلع، فإن تم القبض على المعني بالأمر، بناء على شكاية تقدمت بها قاصر عمرها لا يتجاوز 14 سنة ضد الموقوف الذي اعتاد اعتراض سبيلها أثناء عودتها من الدراسة ومرافقتها إلى مكان خال من المارة باستعمال العنف والتهديد في حقها ليتمكن من هتك عرضها.

هذا، وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة.