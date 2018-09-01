بـرافـو.. رجال الحموشي يضعون حداً لعصابة إجرامية مختصة في السرقة بكلميم ﻿

أفلحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في اقتراف السرقات الموصوفة، وكان ذلك بناء على معلومات توفرت لدى الفرقة مفادها أن ثلاثة أشخاص من

شـوف تيفي: كلميم

أفلحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية متخصصة في اقتراف السرقات الموصوفة، وكان ذلك بناء على معلومات توفرت لدى الفرقة مفادها أن ثلاثة أشخاص من ضمنهم فتاة يخططون لتنفيذ عملية السرقة من داخل عيادة طبية بالمدينة.

وقامت عناصر الفرقة بفرض مراقبة خفية وتربص حول العمارة التي تتواجد بها العيادة، لتتمكن من إيقاف الفتاة بمدخل العمارة بعدما تكلفت بدور الحراسة والمراقبة، في حين أمكن إيقاف أحد شريكيها في حالة تلبس بصدد محاولة السرقة من داخل العيادة، وقد أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الأدوات المستعملة في السرقة.

هذا، وبناء عليه تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فيما لازالت الأبحاث مسترسلة قصد إيقاف شريكهما بعد تحديد هويته.