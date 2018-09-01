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هذا هو موعد تمثيل جريمة أيت ملول المروعة

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 23:23 هذا هو موعد تمثيل جريمة أيت ملول المروعة | حوادث و حقوق
هذا هو موعد تمثيل جريمة أيت ملول المروعة
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أنه سيتم غدا الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال القيام بإعادة تمثيل جريمة القتل بالساحة المتواجدة بحي ''أسايس''.

شوف تيفي

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أنه سيتم غدا الأربعاء على الساعة الواحدة بعد الزوال القيام بإعادة تمثيل جريمة القتل بالساحة المتواجدة بحي ''أسايس''.

وكانت المنطقة قد اهتزت بعد قتل النادلة العشرينية التي عثر عليها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي مكبلة ومعلقة في سقف غرفة منزل بحي ''أسايس'' بأيت ملول وتحمل آثارا للضرب والجرح بمختلف أنحاء جسمها خاصة بجهازها التناسلي.

ويأتي تمثيل الجريمة بعدما أوقفت مصالح الأمن بمدينة إنزكان اليوم الثلاثاء بتنسيق وثيق مع فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآيت ملول، شخصا يبلغ 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قتل النادلة العشرينية.

 

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قتل مدينة تمثيل الجريمة المغرب شوف تيفي

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