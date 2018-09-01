طنجة : الحكم بـ 30 سنة سجنا على شخص قتل فتاة بجرعة زائدة من القرقوبي‎ ﻿

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، حكما قضائيا، ب30 سنة سجنا نافذا في حق الفاعل الملقب بـ ''القصري''، بعد قتله لفتاة قرب محطة القطار.

شوف تيفي

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، حكما قضائيا، ب30 سنة سجنا نافذا في حق الفاعل الملقب بـ ''القصري''، بعد قتله لفتاة قرب محطة القطار.

وحكمت المحكمة أيضا على شقيق المتهم الرئيسي بسنتين، فيما حكمت على متهمين آخرين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، بتهمة السكر العلني وعدم التبليغ عن وقوع جناية.

وكانت المصالح الأمنية قد عثرت على جثة فتاة، قرب محطة القطار طنجة - المدينة، لا يبدو عليها أَي آثار عنف أو تعنيف وإصابات، حيث تبين بعد تشريح الجثة، أن سبب الوفاة كان ناتجا عن جرعة زائدة من الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.

بعد ذلك تحركت المصالح الأمنية للقبض على الجناة، حيث تمكنت من توقيف أربعة أشخاص كانوا في جلسة خمرية مع الضحية، ليؤكدوا أن المتهم الرئيسي في القضية، كان يضع لها أقراصا مخدرة خلسة مع المشروب، ما أدى إلى وفاتها.