رئيس الحكومة ووفد وزاري رفيع المستوى يحل بجهة سوس لتنزيل البرنامج الحكومي وإطلاق مشاريع تنموية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، سيحل بمدينة أكادير يوم الجمعة القادم، وذلك لعقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين الاقتصاديين

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني'' رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، سيحل بمدينة أكادير يوم الجمعة القادم، وذلك لعقد اجتماعات تشاورية مع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، لمناقشة المشاكل والنقائص التي تعاني منها أكادير في مختلف المجالات.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حلول الوفد الوزاري بالجهة يأتي في إطار التعليمات الملكية السامية من أجل تنفيد البرنامج الحكومي الرامي لتنزيل مجموعة من المشاريع التنموية على أرض الواقع، ولامتصاص الغضب الشعبي وإيجاد حلول جذرية لجملة من المشاكل التي تعرقل تنمية جهة سوس ماسة، وتحد من إحداث إقلاع اقتصادي وثقافي واجتماعي بالمنطقة وفك الحصار والتهميش والركود التي تعيش على وقعه جهة سوس ماسة وأدى لتضرر عدد من القطاعات الحيوية وفقدانها لبريقها كما هو الشأن بالقطاع السياحي.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن رئيس الحكومة رفقة وفده الوزاري سيقوم بعقد اجتماع مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بمقر ولاية جهة سوس ماسة لتشخيص الوضع بالجهة ولدراسة مجموعة من الملفات العالقة التي تحد من إنجاز المشاريع المنبثقة عن البرنامج التنموي بالمنطقة.

كما ستشهد هذه الزيارة إطلاق عدة مشاريع تهم بالخصوص المجالات الخدماتية كالمواصلات من خلال إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التي تصب في إطار تأهيل البنيات التحتية ودراسة مشروع السكة الحديدية والطرق، وغيرها من المشاريع التي تنتظرها ساكنة الجهة بأحر من الجمر لاجثثاتها من الركود الذي شل جميع القطاعات بالجهة .