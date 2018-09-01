راهب في الكنيسة لمدة 37 سنة يشهر إسلامه بالزاوية الكركرية‎ ﻿

اعتنق عيسى (باسكال سابقا) الدين الإسلامي على يد الشيخ محمد فوزي الكركري بالزاوية الكركرية بمدينة العروي يوم الجمعة 2018/9/28 .

شوف تيفي

اعتنق عيسى (باسكال سابقا) الدين الإسلامي على يد الشيخ محمد فوزي الكركري بالزاوية الكركرية بمدينة العروي يوم الجمعة 2018/9/28 .

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المعني بالأمر دخل الدين الإسلامي بعدما كان راهبا في إحدى الكنائس لمدة 37 سنة.

وأضافت مصادرنا، أن عيسى وهو من جنسية فرنسية يبلغ من العمر 56 سنة استهل دراسته اللاهوتية في السادسة من عمره، وبعدها التحق بالدير الواقع في Haute Combé وفي هذه الفترة قام بالخدمة العسكرية كرجل دين برتبة Lieutenant، ليعيش 37 سنة من عمره في الرهبنة منها سنوات قضاها داخل الدير و10 سنوات كراهب، و 15 سنة في خدمة الكنيسة كمساعد للأسقف، حيث كان يحرس على حسن تنظيم القداس.