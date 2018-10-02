انتشال جثثي شقيقين من واد سوس ضواحي أيت ملول ﻿

انتشلت فرقة الضفادع التابعة للوقاية المدنية زوال يومه الثلاثاء جثثي طفلين شقيقين من قاع واد سوس، بمحاذاة منطقة التمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انتشلت فرقة الضفادع التابعة للوقاية المدنية زوال يومه الثلاثاء جثثي طفلين شقيقين من قاع واد سوس، بمحاذاة منطقة التمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فقد تم العثور على جثة طفل صغير من قبل أحد المواطنين الذي كان يقوم بجولة بجنبات الواد السالف الذكر والتي تعود لشقيقين ينحدران من دوار ''عين سيدي بلقاسم'' بجماعة تمسية، كان قد أعلن عن اختفاؤهما منذ يوم الأحد الماضي حينما خرجا من منزلهما ولم يعودا إليه.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد العثور على الجثة تم إخطار مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية بالحادث والتي هرعت لعين المكان وتمت معاينة الجثة ليتبين أنها تعود لأحد الشقيقين المختفيين.

وعلى إثر ذلك قامت فرقة الضفادع التابعة للوقاية المدنية بالغوص داخل الواد بحثا عن جثة الطفل الثاني المحتمل تواجدها بالمنطقة، ولم تمر إلا دقائق قليلة حتى عثر عليها عالقة بقاع الوادي وتم انتشالها، لتوجه الجثثان معا لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإنزكان لإخضاعهما للتشريح الطبي ، في حين فتحت مصالح الدرك الملكي بالتمسية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات وفاة الشقيقين الصغيرين.



