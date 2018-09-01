التقرير الطبي ينفي تعرض سيدة للعنف أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية ووفاتها بضواحي أزرو ﻿

أكد التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة السيدة الثلاثينية التي توفيت في المسيرة الاحتجاجية التي خرجت فيها قبيلة ''أيت بوخريص''، الأربعاء الماضي، بضواحي مدينة أزرو، أن وفاتها جد طبيعية، ولم تتعرض لأي عنف

شوف تيفي:أزرو



أكد التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة السيدة الثلاثينية التي توفيت في المسيرة الاحتجاجية التي خرجت فيها قبيلة "أيت بوخريص"، الأربعاء الماضي، بضواحي مدينة أزرو، أن وفاتها جد طبيعية، ولم تتعرض لأي عنف جسدي، كما تم الترويج لذلك في عدد من المنابر الإعلامية.

ونفت مصادر مقربة من هذا الملف كذلك خبر كونها حامل في شهرها الثالث كما روج لذلك، موضحة أنها كانت تعاني من بعض الأزمات القلبية التي تلم بها بين الفينة والأخرى، وكذا إصابتها بفقر الدم.

وأفادت مصادر خاصة، أن حيثيات هذه القضية تعود إلى يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018، حينما خرج مواطنون بالجماعة السلالية "أيت مرول" بمنطقة سيدي المخفي التي تبعد عن مدينة أزرو بحوالي 17 كيلومتر في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة إفران إثر نزاع عقاري متعلق بالأراضي السلالية بالمنطقة، لتتدخل القوات العمومية وتمنعهم من التقدم نحو العمالة ما أدى لنشوب مواجهة بين المحتجين وقوة الأمن العمومي، أسفر عن إغماء سيدتين مشاركتين في الشكل الاحتجاجي جرى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأضافت ذات المصادر، أن إحدى الضحيتين لفظت أنفاسها بعد وصولها للمستشفى بالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلت لإسعافها وإنقاذها، وتم إيداعها بمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاتها الحقيقية والتي أثبت التقرير الطبي الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن وفاتها جد طبيعية ولم تتعرض لأي عنف جسدي كما زعمت عائلتها التي حملت مسؤولية موتها لقوات الأمن العمومي.





