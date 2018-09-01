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عاجل..هبوط اضطراري لطائرة ركاب تركية كانت متوجهة لباريس

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 20:18 عاجل..هبوط اضطراري لطائرة ركاب تركية كانت متوجهة لباريس | دولي
عاجل..هبوط اضطراري لطائرة ركاب تركية كانت متوجهة لباريس
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الخاصة ''بيغاسوس''، أن إحدى طائراتها هبطت في مطار زغرب عاصمة كرواتيا، بشكل اضطراري للحفاظ على سلامة الركاب، بعد اشتعال سيجارة إلكترونية في حقيبة أحد الركاب، وليس

شوف تيفي

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية الخاصة "بيغاسوس"، أن إحدى طائراتها هبطت في مطار زغرب عاصمة كرواتيا، بشكل اضطراري للحفاظ على سلامة الركاب، بعد اشتعال سيجارة إلكترونية في حقيبة أحد الركاب، وليس لعطل في محركها.

وذكرت الشركة اليوم الثلاثاء، أن أنباء ترددت حول هبوط طائرة بوينغ (737-800) في مطار "زغرب"، خلال رحلتها بين مطاري "صبيحة غوكتشان إسطنبول - باريس أورلي" بعد عطل فني في محركها.

وقالت الشركة : "هبطت طائرتنا في مطار زغرب كتدبير اتخذه طيارونا للحفاظ على سلامة الركاب، وجرى إنزال جميع ضيوفنا من الطائرة بأمان، ولا توجد أي مشاكل صحية".



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