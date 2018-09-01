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بعد تسريب فيديو خطيبته بفرنسا.. ‎الوزير يتيم يظهــر بلوك جديد

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 20:04 بعد تسريب فيديو خطيبته بفرنسا.. ‎الوزير يتيم يظهــر بلوك جديد | مجتمع
بعد تسريب فيديو خطيبته بفرنسا.. ‎الوزير يتيم يظهــر بلوك جديد
في أول ظهور له بعد تسريب فيديو رفقة خطيبته المزعومة، شارك محمد يتيم وزير الشغل و الإدماج المهني، في نشاط ملكي يوم أمس الإثنين بمراكش بـ''لوك'' جديد دون لحية، حيث كان في السنوات السابقة حريصا على

شـــوف تيفي:

في أول ظهور له بعد تسريب فيديو رفقة خطيبته المزعومة، شارك محمد يتيم وزير الشغل و الإدماج المهني، في نشاط ملكي يوم أمس الإثنين بمراكش بـ"لوك" جديد دون لحية، حيث كان في السنوات السابقة حريصا على الظهور بلحية خفيفة.

ويأتي "اللوك" الشبابي للوزير ليلحق بالتغيير الذي طال حياته الشخصية، خصوصا بعد الضجة التي أحدثها تسريب شريط فيديو للوزير البيجيدي عندما ظهر بشوارع فرنسية ماسكا بيد فتاة كشف أنها خطيبته فيما بعد و التي لم تكن سوى مدلكته الخاصة.

و كان وزير الشغل والإدماج المهني،استقبل بمقر الوزارة بالرباط يوم 02 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا ماريا دل كونسويلو رومي ايبانيز، كاتبة الدولة الاسبانية للهجرة بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها للمغرب.

وخلال هذا اللقاء، نوه محمد يتيم بجودة العلاقات الثنائية وحسن الجوار بين البلدين مشيرا إلى اتفاق اليد العاملة الموقع بمدريد في 25 يوليوز 2001 وإلى مذكرة التفاهم حول التعاون بين هذه الوزارة ووزارة الشغل والهجرة الإسبانية، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة للتتبع كلجنة تتبع اتفاق اليد العاملة والمجموعة الثنائية الدائمة المكلفة بالهجرة والشؤون الاجتماعية.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة في مجال الهجرة المرتبطة بالعمالة الموسمية التي أصبحت الآن نموذجًا مرجعيًا على المستوى الإقليمي والدولي، وتحدث عن الحصيلة الإيجابية في مجال تشغيل العمال المغاربة من قبل الشركات الإسبانية. ودعا أيضا إلى مراجعة بعض أحكام اتفاقية اليد العاملة لفتح حقوق اجتماعية جديدة للعاملين الموسميين بما في ذلك التقاعد والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة، وتجميع فترات التأمين، والحق في تحويل الامتيازات المضمونة.

 

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شـــوف تيفي المغرب لوك جديد يتيم وزير الشغل

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