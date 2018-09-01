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المحكمة تؤجل جلسة بنعبدالله ضد رفيقه في حزب التقدم والاشتراكية

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 19:52 المحكمة تؤجل جلسة بنعبدالله ضد رفيقه في حزب التقدم والاشتراكية | بوليتيك
المحكمة تؤجل جلسة بنعبدالله ضد رفيقه في حزب التقدم والاشتراكية
علمت ''شوف تيفي'' أن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت الجلسة المخصصة لمناقشة الدعوى القضائية التي رفعها نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ضد القيادي عزيز الدروش ومنافسه على

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت الجلسة المخصصة لمناقشة الدعوى القضائية التي رفعها نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ضد القيادي عزيز الدروش ومنافسه على الأمانة العامة للحزب.

وكان بنعبدالله قد رفع دعوى ضد الدروش بتهمة السب والقذف و التشهير ومطالبته ب100 مليون كتعويض حيث تم تأجيل الجلسة إلى غاية 22 أكتوبر المقبل، بسبب إدلاء محامية زعيم الكتاب بالوثائق التي تثبت ما يدعيه موكلها.

وعبر مصدر من التقدم والاشتراكية عن استغرابه لهذه القضية أصلا، وكيف أن نبيل بنعبدالله رفع دعوى ضد أحد القياديين في الحزب، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة حول تعامل القيادة مع باقي أعضاء الحزب.

 

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