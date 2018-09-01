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إلياس العماري يلغي 54 منصب وظيفي بجهة طنجة تطوان

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 19:22 إلياس العماري يلغي 54 منصب وظيفي بجهة طنجة تطوان | بوليتيك
إلياس العماري يلغي 54 منصب وظيفي بجهة طنجة تطوان
لم تمض سوى ثلاثة أيام على إصدار إلياس العماري لقرار يقضي بفتح 54 وظيفة جديدة في درجات مختلفة داخل المصالح الإدارية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حتى تبخرت أمال المرشحين لشغل هذه التوظيفات بقرار جديد

شـــوف تيفي:

 

لم تمض سوى ثلاثة أيام على إصدار إلياس العماري لقرار يقضي بفتح 54 وظيفة جديدة في درجات مختلفة داخل المصالح الإدارية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حتى تبخرت أمال المرشحين لشغل هذه التوظيفات بقرار جديد أعلن من خلاله الأمين العام السابق لحزب "البام" عن إلغاء هذه المناصب دون سابق إنذار.

مصادر "شوف تيفي" بجهة طنجة، كشفت أن أسباب إلغاء توظيفات العماري المبررة بوجود نقص حاد في الموارد البشرية داخل عدد من أقاليم وعمالات الجهة، تعود، حسب ما يروج داخل مصالح إدارة الجهة، لتوصل رئيس هذه الأخيرة، بإشعار من لدن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، يوصيه بضرورة إلغاء التوظيفات المعلن عنها يوم 28 شتنبر الماضي بمواقع التشغيل الرسمية، وذلك بمبرر عدم احترامها للمساطر القانونية المعمول بها في فتح توظيفات واسعة من هذا النوع، توضح مصادرنا.

من هذه الأخيرة، توصلت "شوف تيفي" بما يفيد أن إلياس العماري أراد ربما، من خلال اتخاذه لقرار إلغاء هذه التوظيفات بهذه السرعة الفائقة، أي بعد ثلاثة أيام فقط على إعلانها، احتواء الأمور بسرعة، حتى لا يتم استغلالها إعلاميا وسياسيا في حالة ما إذا قرر الدخول في جدل قانوني مع سلطة الوصاية التي تحرص على ضرورة التزام رؤساء الجماعات الترابية، بالمساطر القانونية المنظمة لقرارات فتح مناصب جديدة داخل مصالح وإدارات الجماعات الترابية.

ويدكر أن مناصب التوظيف المعلن عنها في قرار رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والبالغة في عددها الإجمالي حدود 54 منصبا، تهم توظيف 3 مهندسين و25 متصرف من مختلف الدرجات، إلى جانب 20 تقني ومساعد تقني و 6 محررين من الدرجة الرابعة

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الياس العماري طنجة تطوان قرار

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