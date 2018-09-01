هذه تفاصيل قارب الهجرة السرية الذي تم العثور عليه في عرض المياه الإقليمية المغربية ﻿

في إطار استكمال الأبحاث المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية القارب الذي تم العثور عليه بعرض البحر يوم فاتح أكتوبر 2018

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في إطار استكمال الأبحاث المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية القارب الذي تم العثور عليه بعرض البحر يوم فاتح أكتوبر 2018، وإنقاذ 31 شخصا من دول جنوب الصحراء كانوا على متنه بنية الهجرة السرية وانتشال جثث 11 آخرين، تم التوصل اليوم الثلاثاء إلى تحديد هوية ربان القارب الذي كان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ويتعلق الأمر بمواطن من جنسية مالية يبلغ من العمر حوالي ثمانية عشرة (18) سنة، وهو حاليا موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية.

هذا ومازال البحث جاريا للتوصل إلى المنظم الرئيسي لهذه العملية، الذي تبين من خلال تصريحات الضحايا أنه من جنسية مالية أيضا.