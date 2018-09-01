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مجموعة أليانس تحقق نتائجا إيجابية مطابقة لتوقعاتها في النصف الأول من سنة 2018

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 18:26 مجموعة أليانس تحقق نتائجا إيجابية مطابقة لتوقعاتها في النصف الأول من سنة 2018 | اقتصاد
مجموعة أليانس تحقق نتائجا إيجابية مطابقة لتوقعاتها في النصف الأول من سنة 2018
قدمت مجموعة أليانس، صباح يومه الثلاثاء بمقر إدارتها بمدينة الدارالبيضاء، النتائج التي حققتها خلال النصف الأول من سنة 2018.

شوف تيفي: ع. رموحي

 

قدمت مجموعة أليانس، صباح يومه الثلاثاء بمقر إدارتها بمدينة الدارالبيضاء، النتائج التي حققتها خلال النصف الأول من سنة 2018.

هذا وحسب المدير العام لمجموعة أليانس "عادل عمور"، فإن النتائج التي تحققت مطابقة لتوقعات المجموعة، بحيث عرف رقم المعاملات ارتفاعا بنسبة 17 في المئة، مما يؤشر على الدينامية الجديدة لنشاطها، أما النتيجة المالية الصافية والنتيجة الصافية لحصتها فقد عرفتا نموا قويا مقارنة مع الأسدس الأول من سنة 2017، وبلغتا على التوالي 136 في المئة و 250 في المئة.
ويفسر هذا النمو بارتفاع نشاط المجموعة والتخفيض من تكاليف الاستغلال بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى التخفيض من التكاليف المالية بنسبة 22 في المئة.
أما فيما يخص المديونية العامة للمجموعة فقد سجلت تراجعا بنسبة 25 في المئة، حيث انتقلت من 4 مليار درهم عند نهاية 30 يونيو 2017، إلى 3 مليار درهم عند نهاية 30 يونيو 2018.

وترتكز الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمجموعة أليانس على التطوير وفق برنامج يسمح بضمان مردودية مستدامة للمساهمين، منها 24 مشروعا في طور الإنجاز بطاقة إجمالية تصل 8900 وحدة، ورقم معاملاتها الإجمالي 8.5 مليار درهم، إضافة إلى خمسة مشاريع جديدة تم إطلاقها مؤخرا.

 

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