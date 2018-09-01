موقع استرالي: بوليساريو منظمة إرهابية تمولها إيران عبر حزب الله ﻿

قال الموقع الإخباري الأسترالي ''فيب ميديا'' إن الحركة الانفصالية ''البوليساريو'' تعد منظمة إرهابية تمولها إيران، التي تغذي مخططات لزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا.

شوف تيفي و.م.ع

قال الموقع الإخباري الأسترالي "فيب ميديا" إن الحركة الانفصالية "البوليساريو" تعد منظمة إرهابية تمولها إيران، التي تغذي مخططات لزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا.

وأكد الموقع الأسترالي في مقال تحت عنوان "الكونغريس الأمريكي يدعو إلى تحرك مستعجل ضد تهديدات زعزعة الاستقرار في شمال افريقيا"، مبرزا أن إيران وحليفها "حزب الله" يغذيان مخططات لزعزعة الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا، عبر تقديم الدعم المادي والمالي، والمصنف أمريكيا منظمة إرهابية.

وذكر الموقع الإخباري بمبادرة من الجمهوري جو ويلسون، وزميليه كارلوس كوربيلو، والديمقراطي جيري كونولي، الذين قدموا مشروع قانون بمجلس النواب يؤكد مجددا على العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب، ويدين التواطؤ بين حركة "البوليساريو" الانفصالية و"حزب الله"، وكذا مرامي إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغيرها.