عاجل.. كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس يرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس جماعة بنمنصور وهذه تفاصيل القضية ﻿

رفع الحركي محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، رفقة 26 عضوا بجماعة بنمنصور دعوى استعجالية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجماعة، لاستصدار حكم يقضي بإدراج ملتمس المطالبة باستقالة هذا

شوف تيفي

رفع الحركي محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، رفقة 26 عضوا بجماعة بنمنصور دعوى استعجالية أمام القضاء الإداري ضد رئيس الجماعة، لاستصدار حكم يقضي بإدراج ملتمس المطالبة باستقالة هذا الأخير ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي.

خطوة تأتي في سياق حملة منسقة يقودها محمد الغراس مع عدد لا يستهان به داخل مجلس جماعة بنمنصور من أجل الإطاحة برئيس مجلس جماعة بنمنصور، تمهيدا لخلافته على رأس الجماعة في خضم المشاورات الجارية على قدم وساق بين أعضاء المجلس الموقعين على هذا الملتمس وعدد من فعاليات المنطقة المحسوبة على إقليم القنيطرة، وفق إفادة مقربين من رئيس المجلس.

أما الوزير الغراس، فقد أصدر بصفته مستشارا داخل هذه الجماعة باسم حزب "السنبلة"، بلاغا للرأي العام، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أكد فيه وجود ملتمس موقع ومصحح بتاريخ 5 شتنبر الماضي، من لدن 27 عضوا جماعيا من أصل 29 للمطالبة باستقالة رئيس مجلس جماعة بنمنصور، مع دعوته، يضيف الغراس في بلاغه، إلى إدراج هذا الملتمس كنقطة فريدة ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة لمدة انتداب المجلس، أي دورة شهر أكتوبر الجاري.

كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني الذي خاض غمار الإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015 بجماعة بنمنصور، وحصل على مقعد داخلها من موقع وكيل للائحة الشباب عن حزب الحركة الشعبية، أكد في البلاغ ذاته، أن رئيس المجلس الجماعي رفض خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 14 شتنبر المخصص لإعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، إدراج هذه النقطة "في خرق سافر لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 70 للقانون التنظيمي للجماعات" يشير الغراس.

وأوضح العضو الحكومي والمستشار الجماعي الطامح لرئاسة الجماعة الترابية لمسقط رأسه، أنه أمام تعنت الرئيس ورفضه لإدراج نقطة استقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر، قام أعضاء المكتب بمراسلة السلطة الإقليمية في شخص العامل، بتاريخ 14 شتنبر المنصرم، لإخباره بهذا المستجد، مؤكدا أن سلطة الوصاية قامت بتنبيه الرئيس لهذا الخرق القانوني وذكرته بوجوب إدراج نقطة استقالته في جدول أعمال الدورة، لكنه رفض الإلتزام بمقتضيات القانون مرة أخرى، ليتقرر طرق باب القضاء الإداري.

وعن أسباب المطالبة بإقالة الرئيس، قال محمد الغراس، أن دوافع التوقيع على هذا الملتمس فرضها الواقع التنموي المتردي داخل الجماعة الترابية بنمنصور، موضحا أن هذه الأخيرة تعاني من سوء التسيير والتدبير وهدر للزمن الانتدابي في عهد الرئيس الحالي، "وهو ما ضيع فرصا حقيقية للتطوير والاستجابة لانتظارات ساكنة الجماعة والمساهمة في المداخيل التنموية المحلية في الإقلاع الذي تنشده بلادنا" يبرز المصدر ذاته. .