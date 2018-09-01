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عاجل ... وفاة أم وطفلها جراء حادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح | حوادث و حقوق

عاجل ... وفاة أم وطفلها جراء حادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح

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عاجل ... وفاة أم وطفلها جراء حادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 17:50 عاجل ... وفاة أم وطفلها جراء حادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
عاجل ... وفاة أم وطفلها جراء حادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح
توفي قبل قليل طفل و والدته بحادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح بضواحي طريق سيدي احمد الضاوي.

شوف تيفي :فاطمة الزهراء رجمي

 

توفي قبل قليل طفل و والدته بحادثة سير مميتة بمدينة الفقيه بن صالح بضواحي طريق سيدي احمد الضاوي.

وحسب شهود عيان فإن شاحنة قد قامت قبل قليل بدهس أم و طفلها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بشارع المسيرة، بمدينة الفقيه بن صالح، بضواحي طريق سيدي أحمد الضاوي ،حيث فارقوا الحياة في الدقائق الأولى من وقوع الحادثة.

و أكد نفس الشاهد أن الحادثة تعتبر من الحوادث الخطيرة و المروعة حيث أدت إلى التصاق جثة الأم بعجلات الشاحنة في حين أن جثة الطفل قد ارتفعت في الهواء من جراء قوة الضربة التي تلاقاها الضحيتان من الشاحنة.

يشار أن طريق سيدي أحمد الضاوي معروفة بمرور الشاحنات التي تتسبب في عدة حوادث سير مميتة جراء السرعة التي تمشي بها و التجاوزات التي تقوم بها و عدم احترام قانون السير.

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شوف تيفي المغرب وفاة أم طفلها جراء حادثة سير مميتة

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