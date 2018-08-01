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نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 17:17 نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة | صحافة
نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة
دعت حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الصحفيين والغيورين على مهنة الصحافة للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية الحضارية أمام المقر الرئيسي لوزارة

شوف تيفي

 

دعت حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الصحفيين والغيورين على مهنة الصحافة للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية الحضارية أمام المقر الرئيسي لوزارة الاتصال بمدينة العرفان يوم الجمعة 5 أكتوبر المقبل، على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتأتي هذه الدعوة ، حسب نداء النقابة، تنديدا  بالتزوير والتدليس الذي طال عملية تنصيب "المجلس الوطني للصحافة" برمتها، من خلال التنصيب القسري والتعسفي لمجلس مغشوش وفاسد مطعون في شرعيته القانونية والأخلاقية، حسب منطوق النداء دائما.

 

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