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غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 17:03 غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم | بوليتيك
غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم
نفى النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، سليمان العمراني، صحة ما تم تداوله مساء أمس الاثنين، في عدد من المواقع الإلكترونية عن اجتماع عاصف للأمانة العامة ''للبيجيديين'' لمناقشة ''خطبة''

شوف تيفي م.ض

نفى النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، سليمان العمراني، صحة ما تم تداوله مساء أمس الاثنين، في عدد من المواقع الإلكترونية عن اجتماع عاصف للأمانة العامة "للبيجيديين" لمناقشة "خطبة" أخيهم يتيم في غيابه.

وخلافا لما تم تداوله، أوضح عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي مع قناة "شوف تيفي" أن الاجتماع انعقد في أجواء عادية جدا، ولم يتم تداول قضية الوزير محمد يتيم، مطلقا، والذي كان حاضرا بالمناسبة إلى آخر اللقاء، خلافا لما تم الترويج له في منابر إعلامية مختلفة، من كونه انسحب أثناء المناقشة، محيلا على بلاغ الحزب المنشور عبر موقعه يومه الثلاثاء، مضيفا أن ما يروج مجرد تفاعلات فيسبوكية لا غير.

وحسب العربي، فقد تداول أعضاء الأمانة العامة بعد كلمة الأمين العام في الراهن السياسي الوطني، خصوصا فيما يتعلق باستحقاقات الدخول البرلماني الجديد وعمل الحكومة والأغلبية.

من جهته امتنع كل من أفتاتي، وخالد البوقرعي عن التعليق على واقعة يتيم، حيث أجاب الأخير، بخصوص سؤال شوف تيفي عن قادة الحزب الذين طالبوا بإقالة يتيم، أنه رصد ذلك مثله مثل آخرين، مضيفا أن ما يروج مجرد تفاعلات فيسبوكية، أما أفتاتي ففضل إرجاء التعليق على قضية يتيم، إلى حين صدور قرار رسمي بشأنها.


أما موقف حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب المصباح، فقد رفض مسؤول بالحركة، في اتصال لشوف تيفي، اليوم الثلاثاء، الجواب عن خبر اجتماع الحركة، نهاية الأسبوع المنصرم، لمساءلة محمد يتيم، واعدا بالاتصال بالقناة، حالة ورود معطيات حول الموضوع !

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أحزاب البيجيدي يتيم بوقرعي أفتاتي العربي العمراني

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