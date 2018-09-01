 توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة ﻿
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توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 16:46 توقيف المشتبه به بقتل النادلة التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة | حوادث و حقوق
توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة
أوقفت مصالح الأمن بمدينة إنزكان بتنسيق وثيق مع فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآيت ملول، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر، شخصا يبلغ 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قتل النادلة العشرينية التي عثر

شوف تيفي:أحمد الهلالي


أوقفت مصالح الأمن بمدينة إنزكان بتنسيق وثيق مع فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآيت ملول، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر، شخصا يبلغ 43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قتل النادلة العشرينية التي عثر عليها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد مكبلة ومعلقة لسقف غرفة منزل بحي "أسايس" بأيت ملول وتحمل آثارا للضرب والجرح بمختلف أنحاء جسمها خاصة بجهازها التناسلي.
وحسب مصادر قناة "شوف تيفي"، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه به ذي السوابق العدلية بعد مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية، التي قامت بها المصالح الأمنية بأيت ملول وإنزكان والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به الرئيسي في هذه الجريمة البشعة، بناءً على أدلة ومعطيات تم أخذها من مسرح الجريمة وأخضعت لخبرة قضائية دقيقة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به وجرى توقيفه بمدينة إنزكان .
وأحيل الموقوف إلى الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معه حول الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي.
وكانت مصالح الأمن قد عاينت، بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، جثة فتاة، تبلغ من العمر 20 سنة وتعمل نادلة بإحدى المقاهي الشعبية، عثر عليها مكبلة اليدين داخل الغرفة التي تقطن بها بحي "أسايس" بأيت ملول، حيث رجحت المعاينات الأولية أن تكون قد تعرضت لعملية خنق بواسطة قماش بعدما كانت في ليلة ماجنة رفقة خليلها ونشب صراع حاد بينهما، حسب ما رجحته بعض المصادر، ليتحول إلى تبادل للضرب والجرح قبل أن يقوم بالإجهاز عليها وتعرية جسدها وتعليقها بواسطة حبل سميك بسقف الغرفة لإبعاد شبهة القتل، وتضليل العدالة عن كون الضحية قد وضعت حدا لنفسها.



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول اعتقال المشتبه به قتل نادلة عثر عليها معلقة داخل غرفة

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