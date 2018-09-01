الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو ﻿

شرعت الجرافات بداية هذا الأسبوع في إزالة الحواجز الإسمنتية التي أنشأهما المقاول المكلف بإعادة تهيئة شارع بئر إنزران بمكناس، بسبب عشوائيتها وعدم مطابقتها للمعايير الفنية بعد الوقفة الاحتجاجية

شوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

شرعت الجرافات بداية هذا الأسبوع في إزالة الحواجز الإسمنتية التي أنشأهما المقاول المكلف بإعادة تهيئة شارع بئر إنزران بمكناس، بسبب عشوائيتها وعدم مطابقتها للمعايير الفنية بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سائقو سيارات الأجرة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إثر تعرض العديد من السيارات للعطب، وعدم تجاوب المجلس البلدي مع الشكايات التي رفعها السائقون المهنيون ومستعملو الطريق.

وكانت الشركة التي حظيت بصفقة إعادة تهيئة هذا الشارع قد نصبت أزيد من 70 حاجزا إسمنتيا ذهابا وإيابا على طول مسافة لا تزيد عن الثلاث كيلومترات، بشكل عشوائي ودونما أي اعتبار للمعايير المعمول بها، مما خلف استياء عميقا لدى عموم مستعملي الطريق، دون الحديث عن رداءة الإصلاحات التي همت شارع بئر إنزران، رغم ما ضخته جماعة مكناس من ملايير السنتيمات في حساب هذه الشركة.

هذا، وقد شهدت العاصمة الإسماعيلية مكناس مؤخرا حالة من الفوضى والتسيب، بسبب إقدام بعض المواطنين وأصحاب المقاهي والمحلات على وضع حواجز إسمنتية بشكل عشوائي دون مراعاة لسلامة مستعملي الطريق، أو حتى التنسيق مع السلطات المعنية.