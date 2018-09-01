 الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة | صحافة

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم | بوليتيك

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم

توقيف المشتبه به بقتل النادلة التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو | مجتمع

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو

عــاجل و بالصــور: حـــريق مهول بمقر بنك المغرب بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: حـــريق مهول بمقر بنك المغرب بالدارالبيضاء

غرق سفينة ومعها 34 مهاجرا ونجاة 26 آخرين كانوا على متنها غربي البحر المتوسط | مجتمع

غرق سفينة ومعها 34 مهاجرا ونجاة 26 آخرين كانوا على متنها غربي البحر المتوسط

توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير

فرنسا تقوم بتجميد أصول إيرانية ردا على مخطط لتنفيذ تفجير إرهابي | دولي

فرنسا تقوم بتجميد أصول إيرانية ردا على مخطط لتنفيذ تفجير إرهابي

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ | ثقافة و فنون

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 16:33 الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو | مجتمع
الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو
شرعت الجرافات بداية هذا الأسبوع في إزالة الحواجز الإسمنتية التي أنشأهما المقاول المكلف بإعادة تهيئة شارع بئر إنزران بمكناس، بسبب عشوائيتها وعدم مطابقتها للمعايير الفنية بعد الوقفة الاحتجاجية

شوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

 

شرعت الجرافات بداية هذا الأسبوع في إزالة الحواجز الإسمنتية التي أنشأهما المقاول المكلف بإعادة تهيئة شارع بئر إنزران بمكناس، بسبب عشوائيتها وعدم مطابقتها للمعايير الفنية بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سائقو سيارات الأجرة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إثر تعرض العديد من السيارات للعطب، وعدم تجاوب المجلس البلدي مع الشكايات التي رفعها السائقون المهنيون ومستعملو الطريق.

وكانت الشركة التي حظيت بصفقة إعادة تهيئة هذا الشارع قد نصبت أزيد من 70 حاجزا إسمنتيا ذهابا وإيابا على طول مسافة لا تزيد عن الثلاث كيلومترات، بشكل عشوائي ودونما أي اعتبار للمعايير المعمول بها، مما خلف استياء عميقا لدى عموم مستعملي الطريق، دون الحديث عن رداءة الإصلاحات التي همت شارع بئر إنزران، رغم ما ضخته جماعة مكناس من ملايير السنتيمات في حساب هذه الشركة.

هذا، وقد شهدت العاصمة الإسماعيلية مكناس مؤخرا حالة من الفوضى والتسيب، بسبب إقدام بعض المواطنين وأصحاب المقاهي والمحلات على وضع حواجز إسمنتية بشكل عشوائي دون مراعاة لسلامة مستعملي الطريق، أو حتى التنسيق مع السلطات المعنية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مكناس بوانو الوقفة الاحتجاجية التي نظ سائقو سيارات الأجرة الاتحاد المغربي للشغل تعرض العديد من السيارات للعطب موخاريق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غرق سفينة ومعها 34 مهاجرا ونجاة 26 آخرين كانوا على متنها غربي البحر المتوسط | مجتمع

غرق سفينة ومعها 34 مهاجرا ونجاة 26 آخرين كانوا على متنها غربي البحر المتوسط

هــام للمغاربة..طقس حار وزوابع رمــلية بهذه المناطق | مجتمع

هــام للمغاربة..طقس حار وزوابع رمــلية بهذه المناطق

ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ | مجتمع

ساكنة أكادير متذمرة من انقطاع الماء عن منازلها بشكل مفاجئ

جو حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع

جو حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول التصريحات حول المضاربةالتي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

أول التصريحات حول ''المضاربة''التي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | بــووز

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019 | قنوات أخرى

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

﻿

آخر المستجدات

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة | صحافة
منذ 22 دقيقة

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم | بوليتيك

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم

توقيف المشتبه به بقتل النادلة التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو | مجتمع

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.