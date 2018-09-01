 توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة | صحافة

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم | بوليتيك

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم

توقيف المشتبه به بقتل النادلة التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو | مجتمع

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو

عــاجل و بالصــور: حـــريق مهول بمقر بنك المغرب بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: حـــريق مهول بمقر بنك المغرب بالدارالبيضاء

غرق سفينة ومعها 34 مهاجرا ونجاة 26 آخرين كانوا على متنها غربي البحر المتوسط | مجتمع

غرق سفينة ومعها 34 مهاجرا ونجاة 26 آخرين كانوا على متنها غربي البحر المتوسط

توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير

فرنسا تقوم بتجميد أصول إيرانية ردا على مخطط لتنفيذ تفجير إرهابي | دولي

فرنسا تقوم بتجميد أصول إيرانية ردا على مخطط لتنفيذ تفجير إرهابي

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ | ثقافة و فنون

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 15:09 توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير | حوادث و حقوق
توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير
في إطار دوريتها المعتادة لمراقبة الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية بمدينة أكادير تمكنت فرقة خاصة من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة يوم أمس بساحة الود بحي الداخلة يشتبه فيه بترويجه لمخدر الشيرا
شوف تيفي:أحمد الهلالي
في إطار دوريتها المعتادة لمراقبة الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية بمدينة أكادير تمكنت فرقة خاصة من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة يوم أمس بساحة الود بحي الداخلة يشتبه فيه بترويجه لمخدر الشيرا للتلاميذ والطلبة.
وأفاد مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، أن الموقوف كان يستغل إحدى الساحات القريبة من جامعة ابن زهر وبعض المؤسسات التعليمية لترويج سلعته لفائدة الطلبة وتلاميذ هذه المدارس.
وأضاف ذات المصدر، أن عملية توقيفه جاءت بناءً على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الأمن والتي تفيد بتواجد شخص مشتبه به بترويج المخدرات ليتم نصب كمين محكم مكن من الإطاحة بالمعني بالأمر وضبط كمية هامة من "الحشيش" بحوزته وقد جزأها لأطراف صغيرة قصد بيعها لزبنائه من الطلبة والتلاميذ إضافة إلى مبلغ مالي يرجح أن يكون من عائداته المادية من هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به ذي السوابق العدلية رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
وتدخل هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية والتطهيرية التي ما فتئت تقوم بها مصالح الأمن بمدينة أكادير لحماية محيط المؤسسات التعليمية من مختلف الظواهر السلبية والشاذة، والتي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات، وكذا لمحاربة المخدرات بكل أشكالها، والضرب بيد من حديد على مروجيها بمختلف النقط السوداء والتي أسفرت عن إسقاط جملة من بائعي هذه الممنوعات، وكان آخر هذه العمليات تفكيك أشهر بارون للمخدرات بسوس، بعد توقيفه رفقة مساعديه داخل فيلا راقية بإيليغ بأكادير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير توقيف مروج الحشيش مؤسسات تعليمية تلاميذ طلبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

توقيف المشتبه به بقتل النادلة التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة

عــاجل و بالصــور: حـــريق مهول بمقر بنك المغرب بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور: حـــريق مهول بمقر بنك المغرب بالدارالبيضاء

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة | حوادث و حقوق

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول التصريحات حول المضاربةالتي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | خارج البلاطو
منذ 4 ساعات

أول التصريحات حول ''المضاربة''التي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | بــووز

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019 | قنوات أخرى

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

﻿

آخر المستجدات

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة | صحافة
منذ 22 دقيقة

نقابة الصحافة تدعو لوقفة احتجاجا على تنصيب المجلس الوطني للصحافة

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم | بوليتيك

غريب : رغم حضوره لاجتماع الأمانة العامة للحزب ... البيجيدون لم يتداولوا قضية أخيهم يتيم

توقيف المشتبه به بقتل النادلة التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

توقيف المشتبه به بقتل "النادلة" التي عثر عليها معلقة بسقف غرفة بأيت ملول بعد ليلة ماجنة

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو | مجتمع

الحواجز الإسمنتية العشوائية تخرج رفاق موخاريق للاحتجاج ضد مجلس بوانو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.