توقيف شخص ثلاثيني يروج الحشيش قرب المؤسسات التعليمية بأكادير ﻿

شوف تيفي:أحمد الهلالي

في إطار دوريتها المعتادة لمراقبة الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية بمدينة أكادير تمكنت فرقة خاصة من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة يوم أمس بساحة الود بحي الداخلة يشتبه فيه بترويجه لمخدر الشيرا للتلاميذ والطلبة.

وأفاد مصدر مطلع لقناة "شوف تيفي"، أن الموقوف كان يستغل إحدى الساحات القريبة من جامعة ابن زهر وبعض المؤسسات التعليمية لترويج سلعته لفائدة الطلبة وتلاميذ هذه المدارس.

وأضاف ذات المصدر، أن عملية توقيفه جاءت بناءً على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الأمن والتي تفيد بتواجد شخص مشتبه به بترويج المخدرات ليتم نصب كمين محكم مكن من الإطاحة بالمعني بالأمر وضبط كمية هامة من "الحشيش" بحوزته وقد جزأها لأطراف صغيرة قصد بيعها لزبنائه من الطلبة والتلاميذ إضافة إلى مبلغ مالي يرجح أن يكون من عائداته المادية من هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به ذي السوابق العدلية رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وتدخل هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية والتطهيرية التي ما فتئت تقوم بها مصالح الأمن بمدينة أكادير لحماية محيط المؤسسات التعليمية من مختلف الظواهر السلبية والشاذة، والتي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات، وكذا لمحاربة المخدرات بكل أشكالها، والضرب بيد من حديد على مروجيها بمختلف النقط السوداء والتي أسفرت عن إسقاط جملة من بائعي هذه الممنوعات، وكان آخر هذه العمليات تفكيك أشهر بارون للمخدرات بسوس، بعد توقيفه رفقة مساعديه داخل فيلا راقية بإيليغ بأكادير.