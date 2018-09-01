 عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ | ثقافة و فنون

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة | بوليتيك

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة | حوادث و حقوق

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة

على خطى الوزير يتيم..تسريب صورة لإيهاب أمير رفقة فتاة محجبة | ثقافة و فنون

على خطى الوزير يتيم..تسريب صورة لإيهاب أمير رفقة فتاة محجبة

هــام للمغاربة..طقس حار وزوابع رمــلية بهذه المناطق | مجتمع

هــام للمغاربة..طقس حار وزوابع رمــلية بهذه المناطق

الحقاوي: قانون التحرش سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته | بوليتيك

الحقاوي: قانون ''التحرش'' سيحقق الحماية للنساء دون أن يخاف الرجال من مقتضياته

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج الشباب لسوق الشغل | بوليتيك

بالفيديو..الملك محمد السادس يمنح 3 أسابيع لرئيس الحكومة لتطبيق برنامج التكوين المهني قصد ولوج

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة

بتاريــخ : 2 أكتوبر 2018 / 13:42 عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق
عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة
شهدت مدينة خنيفرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة من نوع ''بيكوب'' على متنها عشر نساء، ما تسبب في مصرع واحدة على الفور وإصابة الأخريات بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة خنيفرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة من نوع "بيكوب" على متنها عشر نساء، ما تسبب في مصرع واحدة على الفور وإصابة الأخريات بجروح جد خطيرة.

وأوضح شاهد عيان أن سائق "البيكوب"، كان ينقل عشر نساء من أسرة واحدة لتقديم التعازي إلا أنه فقد السيطرة على المقود، بسبب التساقطات المطرية، ما تسبب في مصرع سيدة على الفور وإصابة باقي الراكبات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي حلت بمكان الحادث وعاينت حجم الخسائر المادية والبشرية، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بيكوب خنيفرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة | حوادث و حقوق

عاجل..محكمة الاستئناف تدين ولد لفشوش اللي قتل أرملة مجيد ب8 أشهر سجنا نافذا مع سحب رخصة السياقة

شاب يشنق نفسه داخل إسطبل للبهائم بإقليم شفشاون | حوادث و حقوق

شاب يشنق نفسه داخل إسطبل للبهائم بإقليم شفشاون

سيارة حميد العكرود رئيس جماعة الجبيلات المُقال تدهس عبد المجيد نميرة خليفة قائد الجماعة بإقليم الرحامنة | حوادث و حقوق

سيارة حميد العكرود رئيس جماعة الجبيلات المُقال تدهس "عبد المجيد نميرة" خليفة قائد الجماعة بإقليم الرحامنة

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

اعتقال مسؤول قضائي رفقة 3 فتيات داخل شقة معدة للدعارة بمنطقة تاحناوت ضواحي مراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول التصريحات حول المضاربةالتي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

أول التصريحات حول ''المضاربة''التي تسببت في توقيف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور | بــووز

معركة بالأيدي تُوقف الندوة الصحفية للمجلس الجماعي للمحمدية بعد خلاف بين البيجيدي وبعض الحضور

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019 | قنوات أخرى

شاهد كيف تفاعل المغاربة والعرب مع تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ يدعم المغرب لتنظيم كأس أفريقيا 2019

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية | خارج البلاطو

ساكنة دوار البورصي تستنجد بصاحب الجلالة اسيدنا راه مشاو لينا عقد زواج وحالة المدنية

﻿

آخر المستجدات

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ | ثقافة و فنون
منذ 25 دقيقة

المغرب يفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية في مجال الطبخ

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة | بوليتيك

عــاجل:هذا هو عدد النزلاء المصابين بداء الســل داخل سجن عكاشة

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني بمراكش | بوليتيك

انطلاق أشغال اللقاء البيداغوجي الوطني تحت شعار ''الجامعة المتجددة.. الإجازة رهان للتأهيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.