عاجل..انقلاب بيكوب وعلى متنها عشر نساء بضواحي خنيفرة ﻿

شهدت مدينة خنيفرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة من نوع ''بيكوب'' على متنها عشر نساء، ما تسبب في مصرع واحدة على الفور وإصابة الأخريات بجروح جد خطيرة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة خنيفرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة من نوع "بيكوب" على متنها عشر نساء، ما تسبب في مصرع واحدة على الفور وإصابة الأخريات بجروح جد خطيرة.

وأوضح شاهد عيان أن سائق "البيكوب"، كان ينقل عشر نساء من أسرة واحدة لتقديم التعازي إلا أنه فقد السيطرة على المقود، بسبب التساقطات المطرية، ما تسبب في مصرع سيدة على الفور وإصابة باقي الراكبات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي حلت بمكان الحادث وعاينت حجم الخسائر المادية والبشرية، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية.